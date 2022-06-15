Упрощенная мобилизация. Россия будет привлекать к военной службе за легкие проступки — ISW

15 июня, 05:23
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Российский военный (Фото:t.me/Ministerstvo_oborony)

Российский военный (Фото:t.me/Ministerstvo_oborony)

Россия стала прибегать к упрощению мобилизации. Беларусь вряд ли начнет боевые действия против Украины на стороне России.

Об этом пишет американский Институт исследования войны ( ISW).

Несмотря на то, что вооруженные силы Беларуси 14 июня начали командно-штабные учения , ISW предполагает, что РБ вряд ли приступит к боевым действиям против Украины на стороне России.

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Институт также сообщает, что, несмотря на отсутствие поддержки на временно оккупированных территориях, Россия пытается ускорить процесс аннексии, однако не имеет конкретного плана по этому поводу.

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Аналитики предполагают, что РФ будет упрощать все требования, чтобы расширить мобилизацию и привлекать к военной службе даже тех, у кого «легкие проступки».

Также отмечается, что российские войска продолжают борьбу за контроль над заводом Азот и уничтожили все сообщения между Северодонецком и Лисичанском, предположительно, чтобы изолировать оставшихся в городе украинских защитников от критических коммуникаций.

Захватчики продолжают готовиться к наступательным действиям к юго-востоку от Изюма и к западу от Лимана в направлении Славянска.

Оккупанты продолжают наступательные действия к востоку от Бахмута у трассы Т1302, чтобы перерезать украинские линии коммуникации в Северодонецк-Лисичанск.

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Российские войска продолжили наступательные операции по оттеснению украинских войск от линии фронта к северо-востоку от Харькова.

Украинские контратаки вынудили российские войска на южном направлении укреплять занятые оборонительные позиции.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Мобилизация Война России против Украины

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