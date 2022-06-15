Упрощенная мобилизация. Россия будет привлекать к военной службе за легкие проступки — ISW 15 июня, 05:23 Цей матеріал також доступний українською Российский военный (Фото:t.me/Ministerstvo_oborony)

Россия стала прибегать к упрощению мобилизации. Беларусь вряд ли начнет боевые действия против Украины на стороне России.

Об этом пишет американский Институт исследования войны ( ISW).

Несмотря на то, что вооруженные силы Беларуси 14 июня начали командно-штабные учения , ISW предполагает, что РБ вряд ли приступит к боевым действиям против Украины на стороне России.

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Институт также сообщает, что, несмотря на отсутствие поддержки на временно оккупированных территориях, Россия пытается ускорить процесс аннексии, однако не имеет конкретного плана по этому поводу.

Аналитики предполагают, что РФ будет упрощать все требования, чтобы расширить мобилизацию и привлекать к военной службе даже тех, у кого «легкие проступки».

Также отмечается, что российские войска продолжают борьбу за контроль над заводом Азот и уничтожили все сообщения между Северодонецком и Лисичанском, предположительно, чтобы изолировать оставшихся в городе украинских защитников от критических коммуникаций.

Захватчики продолжают готовиться к наступательным действиям к юго-востоку от Изюма и к западу от Лимана в направлении Славянска.

Оккупанты продолжают наступательные действия к востоку от Бахмута у трассы Т1302, чтобы перерезать украинские линии коммуникации в Северодонецк-Лисичанск.

Российские войска продолжили наступательные операции по оттеснению украинских войск от линии фронта к северо-востоку от Харькова.

Украинские контратаки вынудили российские войска на южном направлении укреплять занятые оборонительные позиции.

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