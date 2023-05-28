Недостаточно для нового вторжения. РФ за несколько месяцев значительно уменьшила количество военных в Беларуси — Госпогранслужба 28 мая, 11:33 Белорусские силовики (Фото:n_ma_pag/Twitter)

Россия сосредоточила в Беларуси только несколько тысяч своих военных. Еще пару месяцев назад их было значительно больше.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, сейчас количества российских военных на территории Беларуси недостаточно для того, чтобы начать новое вторжение в Украину с северного направления.

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«Сейчас количество российских военных на территории Беларуси значительно меньше, чем было еще несколько месяцев назад. Раньше их могло быть 10 и 11 тысяч, а сейчас — несколько тысяч военнослужащих», — заявил Демченко.

Спикер Госпогранслужбы отметил, что несмотря на такую ситуацию, Украина продолжает укреплять границу с Беларусью. В частности происходит минирование для того, чтобы не допустить прорыва военной техники врага.

«Но несмотря на все, мы продолжаем укреплять нашу линию границы как непосредственно по самому рубежу, так и приграничья, для того, чтобы подразделения ГПСУ и другие составляющие сил обороны, которые усиливают это направление, имели все возможности для реагирования на любые угрозы или попытки вторжения», — сказал Демченко.

1 мая в Госпогранслужбе сообщали, что на территории Беларуси уменьшилось количество российских оккупантов. Тогда там оставалось около 2800 военнослужащих РФ.