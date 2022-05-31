Оккупанты украли в Украине уже полмиллиона тонн зерна и пытаются его продать 31 мая, 01:32 Цей матеріал також доступний українською Россия блокирует украинские порты, создавая продовольственный кризис в мире (Фото:Pixabay/pexels)

Оккупанты украли в Украине уже полмиллиона тонн зерновых. Более того, они ищут способ его продать.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.



«На нашей захваченной территории российские оккупанты украли уже, как минимум, полмиллиона тонн зерновых и ищут сейчас, как их где-то вчера продать. Так продать, чтобы и деньги заработать на украденном, и сохранить дефицит на легальном рынке», — сказал президент.

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По его словам, из-за блокады Россией украинских портов в Черном море и захвата украинской части берега Азовского моря Украина не может отправить на экспорт 22 миллиона тонн зерновых, которые уже есть на складах.

"Это тот объем, который должен был выйти на внешний рынок. И блокировка Россией нашего экспорта дестабилизирует ситуацию действительно в глобальном масштабе. Как результат, дорожает продовольствие в разных странах. Следовательно, возникает угроза голода. В Африке, в Азии, в некоторых государствах Европы», – сказал президент.

По его словам, эта угроза может перерасти в новый миграционный кризис, и Россия к этому стремится.

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