Мечты, а не цели. Что стоит за волной угроз РФ о «расширении географии» войны — оценки мировых СМИ, разведок и военных аналитиков 28 июля, 17:22 Сюжет Девушка с флагом Украины на выставке разбитой российской военной технике в Праге (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Хотя международные военные аналитики констатируют существенное замедление российских наступательных операций на Донбассе, экспансионистская риторика России и ее марионеток, наоборот, становится все агрессивнее.

За последние недели из Кремля и подконтрольных ему квазиреспублик прозвучало несколько претенциозных заявлений о планах РФ захватить максимум территорий Украины.

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27 июля московский ставленник Денис Пушилин, главарь боевиков «ДНР», заявил о новой фантастической «высшей цели» российского вторжения. «Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», — написал Пушилин в Telegram-канале во время визита в Беларусь.

28 июля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков поддержал это заявление. «В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений… И необходимо принять меры, которые собственно и принимаются в русле специальной военной операции, чтобы защитить людей в «ЛНР» и «ДНР», подчеркнул Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров тоже заявил, что кремлевский режим намерен продолжить захват украинских территорий. Как выразился российский министр, изменились «географические задачи» вторжения. «Это далеко не только „ДНР“ и „ЛНР“, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — заявил Лавров 20 июля.

А 16 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу «дал указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях». Как раз на тот момент аналитики американского Институт изучения войны (ISW) констатировали выход российских войск из короткой оперативной паузы на Донбассе.

Однако за прошедшие с тех пор две недели армии РФ так и не удалось нарастить темпы своего наступления на Донбассе. Так, после захвата Россией Севердонецка и Лисичанска в Луганской области ВСУ уже несколько недель держат оккупантов «почти на одном месте», заявил 28 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Хотя все это время, по его словам, российские войска «пытаются давить со всех сторон фронта», чтобы прорваться в большие города Донецкой области. Аналитики ISW последние несколько дней также подчеркивают, что российской армии было недостаточно короткой паузы для восстановления и ее наступательного ресурса в ближайшее время вряд ли хватит на что-то большее, чем попытка завоевать города Бахмут и Северск (Донецкая область). В остальных регионах — Харьковской и Херсонской областях — силы РФ пока лишь пытаются воспрепятстовать подготовке контрнаступления ВСУ, пишет в своих ежедневных сводках ISW.

НВ собрал оценки международных СМИ и экспертов о том, что может означать на этом фоне нова волна угрожающих заявлений РФ и действительно ли Кремль способен организовать обширный захват территорий Украины — вдобавок к уже оккупированным землям. В этом тексте мы не оцениваем угрозу дальних ракетных ударов по городам Украины, риск которых может сохраняться еще долгое время — а лишь возможности наземного наступления РФ.

Когда « больше» означает « меньше»: какова на сегодня стратегия Кремля

«Так сокращаются или расширяются цели Путина относительно Украины?» — подчеркивает в заголовке своего текста колумнист Bloomberg Леонид Бершидский и тут же делится своей гипотезой в ответ на этот вопрос: «Кажущееся расширение территориальных амбиций России является признаком относительной военной слабости, а не силы».

Бершидский напоминает, что заявляемые Россией цели вторжения меняются ежемесячно — особенно после того, как армии РФ пришлось отступить из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Он призывает даже не называть устремления Москвы «целями», поскольку они «недостижимы в обозримом будущем» с теми ресурсами, которые Кремль и сами россияне («как по большому счету пассивное население») готовы выделить для вторжения. «Мечты — вероятно, более подходящее слово», — иронизирует о намерениях РФ колумнист Bloomberg.

Он предполагает, что все большее расхождение между такими фантазиями оккупантов, о которых теперь публично заявляют даже чиновники ранга Лаврова, и реальным положением дел российской армии в Украине можно объяснить несколькими версиями. Самая простая из них — не сумев добиться установления марионеточного прокремлевского правительства в «урезанной Украине (без Крыма и двух восточных областей)», Путин вместо этого стремиться захватить и аннексировать максимальное количество земель за пределами Донецкой и Луганской областей — что согласуется с планами подготовки «референдумов» о присоединении их к РФ. Однако «гораздо более вероятной» автор материала называет сочетание этой версии с другой: что любое «планирование» Кремля сейчас носит реактивный и ситуативный, а не стратегический характер.

«Ожидания Кремля, похоже, формируются событиями на фронте. Каждое изменение военной ситуации приводит к новому „плану“, который, в случае его реализации, позволит Путину объявить о победе», — подчеркивает Бершидский. К примеру, сейчас внимание Путина, очевидно, переключилось на защиту российских завоеваний на юге, где Украина собирает силы для крупной контратаки в Херсонской области, и на востоке, где украинские военные благодаря западной артиллерии обстреливают цели в Донецке и его окрестностях.

В этом свете планы провести аннексию украинских земель как можно скорее соответствует «защитному мышлению» Кремля, полагает колумнист Bloomberg, ведь это даст Москве формальный повод «защищать» оккупированные территории как свои собственные — в том числе распространив над ними «ядерный зонтик». «Если бы Путин все еще продолжал наступление, он попытался бы захватить больше территории, включая хотя бы еще один областной центр, кроме Херсона, а затем попытался бы заключить мирное соглашение на своих условиях, прежде чем претендовать на еще большие земли для России», — пишет автор. В таком случае массированный натиск в Донецкой области уже бы начался, однако его не наблюдают ни аналитики ISW, ни другие эксперты.

«Удержание того, что было захвачено в первые хаотичные недели вторжения, похоже, стало приоритетом для Кремля. Парадоксально, но кажущееся расширение территориальных амбиций является признаком относительной военной слабости, а не силы», — полагает Бершидский. Именно по этой причине любой поиск компромисса с РФ со стороны Запада на данном этапе не имеет смысла, убежден он.

«Зачем что-то предлагать Путину, если он все больше готов согласиться на меньшее (даже если „меньшее“ иногда может выглядеть как „большее“, по крайней мере, с точки зрения оккупированных квадратных миль)?» — поясняет Бершидский. В завершение своей колонки он приводит мнение Роба Ли, старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики и одного из самых активных наблюдателей за украинской войной. «Начальная точка завершения этой войны — формирование такого военного баланса сил, когда Россия не могла бы продвигаться дальше», — констатировал Ли.

Реальный потенциал российской армии: как долго еще она сможет наступать?

На важный один фактор нереалистичности экспансионистских заявлений Кремля указывают специалисты Института изучения войны и опрошенные The New York Times эксперты: речь идет о признаках истощения армии РФ для масштабных наземных операций.

«Маловероятно, что российские силы оккупируют значительную дополнительную территорию Украины до вероятного старта процесса аннексии в начале осени», — отметили в своей сводке 27 июля аналитики ISW. На протяжении недели они ежедневно подчеркивают, что кульминацией российского наземного наступления, вероятно, станут попытки захватить Бахмут и Северск. За последние несколько недель российские войска не добились значительных успехов ни в направлении Славянска, ни вдоль линии Северск-Бахмут «и продолжают истощать свою наступательную боевую мощь в локальных боях за небольшие и относительно неважные населенные пункты по всей Донецкой области», сообщали эксперты ISW 21 июля.

Они допускают, что постоянное давление властей РФ и недавние усилия Москвы по «добровольческой» мобилизации еще могут принести российской армии «ограниченные успехи в ближайшие дни или недели». Однако, напоминают в ISW, российские войска и сейчас с трудом продвигаются по относительно малонаселенной и открытой местности Донбасса. Но вскоре им придется столкнуться «с местностью, гораздо более благоприятной для украинских защитников» — по мере приближения к трассе E40 в районе Славянска и Бахмута из-за увеличения плотности населения и застройки этих районов. «Таким образом, нынешнее российское наступление на Донбассе, скорее всего, достигнет апогея где-то на трассе E40 в ближайшие недели (на востоке Украины часть ее пролегает по маршруту Харьков — Изюм — Славянск — Бахмут — прим. ред.)», — делают вывод специалисты Института изучения войны.

Схожие выводы озвучивают военные эксперты, с которыми побеседовала американская NYT. Издание напоминает, что согласно оценкам Генштаба ВСУ, армия РФ потеряла в Украине 40 тыс. человек убитыми. И хотя этот показатель разнится с оценками Запада, в США и Европе согласны, что война нанесла огромный урон российской армии.

«Россия собрала то, что я называю паровым катком, — отметил в комментарии газете Бен Барри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований, подразумевая военную мощь армии РФ, в том числе артиллерийскую. — Мы не знаем, в какой момент в нем закончится пар». По его словам, критический вопрос заключается в достижении Москвой «кульминационной точки» — точки, в которой «наступление исчерпало запасы или понесло столько потерь, что его больше невозможно продолжать».

Есть некоторые свидетельства того, что такой момент может приближаться, констатирует NYT, напоминая, что наступательные операции России на востоке Украины за несколько недель не принесли ей значительных стратегических успехов.

Можно было бы допустить, что Москва специально наращивает темпы наступлени медленно. Однако Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, констатирует, что масштабы артиллерийских ударов РФ в Донецкой области также снизилась, о чем свидетельствуют последние данные со спутников НАСА, фиксирующие такие очаги как пожары и тепловые аномалии. Не в последнюю очередь этому способствуют удары ВСУ по российским складам боеприпасов из западного оружия, напоминает NYT.

В то же время Москва заметно нарастила темпы нанесения дальнобойных ракетных ударов, в том числе на юге Украины, где Украины надеется перейти в контрнаступление, отмечает издание. Лондонский Королевский объединенный институт оборонных исследований в недавнем отчете призывает Запад помочь Украине справиться с этим вызовом, поскольку в долгосрочной перспективе события на передовой даже не так важны, как «глубинная мощь конкурирующих военных машин». Исход конфликта могут определить такие факторы, как эффективное обучение и подготовка войск, их логистика и снабжение, считают британские специалисты.

Ближайшей проверкой сил РФ на стойкость станет возможное контрнаступление Украины в Херсонской области, пишет NYT, которое может стать для ВСУ «самой амбициозной попыткой вернуть территорию».

О решающем значении битвы за Херсон и юг Украины — наряду с боями на Донбассе — недавно заявлял и советник главы МВД Вадим Денисенко, комментируя версию журнала Forreign Policy о планах Москвы атаковать Одессу в начале 2023 года. «От этих вещей будет зависеть абсолютно все — и битва за Одессу, и окончание войны, и многое другое. Поэтому пока, думаю, спрогнозировать вряд ли вообще теоретически кто-нибудь может», — добавил Денисенко, отметив, что не стал бы прогнозировать даже временные рамки херсонского контрнаступления.

Пропагандисткий эффект новых громких угроз Москвы

Еще одну причину звучащих из Кремля угроз об изменении «географических задач» вторжения назвали власти и разведки нескольких западных стран. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок напомнила Сергею Лаврову, что его аргументы о расширении целей вторжения якобы из-за поставок западного оружия абсолютно беспочвенны.

«Россия каждый раз использует разные аргументы. На этот раз они говорят, что это из-за военной поддержки. Но они уже нападали на Киев и другие части Украины в прошлом. Так что это просто новая пропаганда с российской стороны» , — подчеркнула Бербок.

Пропагандистским эффектом запредельные фантазии Лаврова объяснили и в Вооруженных силах Канады. Там считают, что таким образом Москва пытается объяснить внутренней аудитории захват территорий Украины за пределами Луганской и Донецкой областей. Тогда как реальные цели армии РФ, вероятно, наоборот сокращаются.

«Из-за значительных потерь личного состава и техники Россия, вероятно, больше не имеет военного потенциала для реализации своих амбиций в Украине, — говорится в сообщении ВС Канады. — Сейчас она вынуждена уменьшить масштаб своих стратегических целей, в то же время предоставляя новое публичное обоснование достигнутого частичного территориального контроля».

Аналогичную оценку недавно также дала британская разведка, выводы которой регулярно публикует Минобороны Британии. Там назвали «неправдой» утверждения Лаврова о том, что РФ стремиться захватить новые территории в ответ на поставки западного оружия в Украину.

«Россия не „расширяла“ свою войну. Установление и удержание долгосрочного контроля над этими территориями [за пределами ОРДЛО, включая Херсонскую и Запорожскую область], скорее всего, было изначальной целью вторжения», — говорится в сводке разведки Великобритании от 24 июля. Там также напомнили, что Россия вторглась на эти территории еще в феврале, а нелегитимная «оккупационная власть» публично обсуждают перспективы проведения псевдореферендумов как минимум с середины марта.

«Существует реалистичная вероятность того, что Лавров сделал такие заявления, чтобы проложить путь к проведению псевдореферендумов на временно оккупированных территориях за пределами Луганской и Донецкой областей», — делают вывод британские аналитики.

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