В Раде ответили на угрозы РФ атаковать правительственные админздания. Обещают еще больше усилить оборону над Киевом 4 мая, 12:06 Федор Вениславский (Фото:Верховная Рада Украины)

Над Киевом еще больше усилят оборону неба после новых угроз со стороны представителей власти РФ по нанесению ударов по «центрам принятия решений».

Об этом член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил в четверг, 4 мая, Радио Свобода.

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По его словам, российские войска уже пытались атаковать правительственный квартал в Киеве и давно обстреливают административные здания, в частности, в Харькове и Николаеве.

«Конечно, усилия по прикрытию неба над Киевом будут только наращиваться. Потому что Киев как столица Украины имеет важное символическое значение для граждан Украины и имеет важное психологическое значение для россиян. Поэтому они, безусловно, будут пытаться наносить такие удары. Быть уверенными, что они не принесут результата, мы не можем. Но то, что мы к тому готовы, это точно», — сказал Вениславский.

Накануне после «атаки» на Кремль Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пригрозил Украине «оружием, которое может уничтожить ее». Также «физически устранить» президента Владимира Зеленского призвал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. При этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться видео инцидента.

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.



Владимир Зеленский позже также подчеркнул, что Украина не атаковала «ни Путина, ни Москву» и защищает свою территорию.