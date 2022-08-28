Россияне угрожают лишением родительских прав херсонцам, которые не отправят детей в оккупированные школы — Хлань 28 августа, 02:54 Оккупанты хотят создать картинку для пропагандистских СМИ «об успешном начале учебного года» (Фото:Green Chameleon/Unsplash)

Советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что россияне угрожают лишением родительских прав тем, кто отказывается отправлять своих детей в оккупированные школы.



«Запугивают штрафами и даже лишением родительских прав тех, кто откажется отправлять школьников в отжатые ими школы. Но открывают учебные заведения в минимальном количестве. Например, в Каховке проводят набор только в 3 и 5 школы, как они это называют — в «базовые», — заявил он.



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Он также сообщил, что Вооруженные силы Украины уничтожили склады, технику и средства ПВО оккупантов вблизи Херсона. В то же время, российские войска не намерены отступать.

«Отступать из Херсонской области рашисты не собираются, фиксируется стягивание тяжелой техники в Крым. Но в то же время эксперты фиксируют, что российская армия уже испытывает трудности с оружием», — заявил Хлань.

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Ранее начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские военные под Херсоном маневрами техники пытаются создать иллюзию накопления сил.

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