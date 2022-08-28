Россияне угрожают лишением родительских прав херсонцам, которые не отправят детей в оккупированные школы — Хлань

28 августа, 02:54
Поделиться:
Оккупанты хотят создать картинку для пропагандистских СМИ «об успешном начале учебного года» (Фото:Green Chameleon/Unsplash)

Оккупанты хотят создать картинку для пропагандистских СМИ «об успешном начале учебного года» (Фото:Green Chameleon/Unsplash)

Советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что россияне угрожают лишением родительских прав тем, кто отказывается отправлять своих детей в оккупированные школы.

«Запугивают штрафами и даже лишением родительских прав тех, кто откажется отправлять школьников в отжатые ими школы. Но открывают учебные заведения в минимальном количестве. Например, в Каховке проводят набор только в 3 и 5 школы, как они это называют — в «базовые», — заявил он.

Видео дня

Он также сообщил, что Вооруженные силы Украины уничтожили склады, технику и средства ПВО оккупантов вблизи Херсона. В то же время, российские войска не намерены отступать.

«Отступать из Херсонской области рашисты не собираются, фиксируется стягивание тяжелой техники в Крым. Но в то же время эксперты фиксируют, что российская армия уже испытывает трудности с оружием», — заявил Хлань.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid0MkpzZYrTpgq1HtuHp8AQbWU52TLdCk2dpWysYMtJjHGTgygwsamU2BKBCTKyuFLal&show_text=true&width=500
Читайте также:
Спутник показал последствия новых ударов по Антоновскому мосту в Херсоне

Ранее начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские военные под Херсоном маневрами техники пытаются создать иллюзию накопления сил.

https://www.youtube.com/watch?v=TJK0oMFfQkU
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Школа Херсон Обучение 1 сентября Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X