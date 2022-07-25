Россияне угрожают депортацией жителям оккупированного Мелитополя за отказ участвовать в псевдореферендуме 25 июля, 06:45 Оккупанты хотят провести в оккупированном Мелитополе псевдореферендум (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты угрожают депортацией жителям оккупированного города если они откажутся участвовать в псевдореферендуме о присоединении к РФ.



«Мы четко понимаем, что после последних недель, когда они делают тотальный обход микрорайонов многоэтажного сектора, частных домов для выявления жителей, угроза их следующая: кто не придет на „референдум“, те будут вывезены за территорию Запорожской области», — заявил Федоров.



Видео дня

Он отметил, что такой приказ хочет выдать местный предатель Евгений Балицкий.

«Если они введут в действие этот приказ, то им придется вывезти всех жителей, все население Мелитополя», — сообщил Федоров.

17 июля Федоров сообщил, что российские оккупанты начали готовиться к проведению псевдореферендума во временном захваченном Мелитополе Запорожской области.

Сейчас военные РФ собирают данные в Мелитополе. Для этого, по словам Федорова, оккупанты перекрывают микрорайоны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.