Россия удерживает несколько БТГ и подразделения десантников в Брянской и Курской областях — Генштаб 22 июня, 08:04 Цей матеріал також доступний українською В Брянской и Курской областях РФ держит до трех БТГ и подразделения десантников (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

На границе с Украиной Россия удерживает до трех батальонно-тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск.

Об этом сообщает Генштаб.

«На Северском направлении враг с целью демонстрации присутствия удерживает до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей», — говорится в утренней сводке.

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Кроме того, российские оккупанты обстреляли из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье Сумской области, а также населенный пункт Гремяч Черниговской области.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси основные усилия сосредоточивают на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы.



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