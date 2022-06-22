Россия удерживает несколько БТГ и подразделения десантников в Брянской и Курской областях — Генштаб

22 июня, 08:04
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В Брянской и Курской областях РФ держит до трех БТГ и подразделения десантников (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Брянской и Курской областях РФ держит до трех БТГ и подразделения десантников (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

На границе с Украиной Россия удерживает до трех батальонно-тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск.

Об этом сообщает Генштаб.

«На Северском направлении враг с целью демонстрации присутствия удерживает до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей», — говорится в утренней сводке.

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Кроме того, российские оккупанты обстреляли из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье Сумской области, а также населенный пункт Гремяч Черниговской области.

https://www.youtube.com/embed/vMcTil_-ZHA

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси основные усилия сосредоточивают на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Генштаб Курская область Брянская область Война России против Украины

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