Россия ударом по вокзалу в Харькове уничтожила вагоны с телами своих военных
Россия ракетным ударом уничтожила вагоны с трупами своих военных (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
Российские оккупанты в результате ракетного удара по вокзалу в Харькове уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих же военных.
Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
«Россияне уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев, ударив ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове», — написал он в четверг, 22 сентября.
Братчук не назвал количество уничтоженных вагонов-рефрижераторов.
Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты пытаются скрыть потери после ударов ВСУ. В частности, после эффективных высокоточных ударов ВСУ в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и других трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках.
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