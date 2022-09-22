Россия ударом по вокзалу в Харькове уничтожила вагоны с телами своих военных 22 сентября, 09:30 Россия ракетным ударом уничтожила вагоны с трупами своих военных (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Российские оккупанты в результате ракетного удара по вокзалу в Харькове уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих же военных.



Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Россияне уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев, ударив ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове», — написал он в четверг, 22 сентября.

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Братчук не назвал количество уничтоженных вагонов-рефрижераторов.

Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты пытаются скрыть потери после ударов ВСУ. В частности, после эффективных высокоточных ударов ВСУ в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и других трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках.

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