Россия ударом по вокзалу в Харькове уничтожила вагоны с телами своих военных

22 сентября, 09:30
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Россия ракетным ударом уничтожила вагоны с трупами своих военных (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Россия ракетным ударом уничтожила вагоны с трупами своих военных (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Российские оккупанты в результате ракетного удара по вокзалу в Харькове уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих же военных.

Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Россияне уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев, ударив ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове», — написал он в четверг, 22 сентября.

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Братчук не назвал количество уничтоженных вагонов-рефрижераторов.

Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты пытаются скрыть потери после ударов ВСУ. В частности, после эффективных высокоточных ударов ВСУ в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и других трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках.

https://www.youtube.com/watch?v=N_6pf0w2SGI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьков Вокзал Трупы Вагоны Российские военные Ракетные удары Война России против Украины

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