Оккупанты нанесли удар по полигону, где проводились занятия с военными (иллюстративное фото) (Фото: facebook.com/okPivden)

22 июня, Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими, есть погибшие и раненые.

Обновлено 19:39. В Сухопутных войсках уточнили, что количество раненых увеличилось до 14.

Обновлено 19:27. Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире телемарафона Єдині новини сообщил, что предварительно россияне ударили по полигону ракетой Искандер-М.

Также, по словам спикера, во время объявления воздушной тревоги весь личный состав был рассредоточен и находился в укрытиях. Однако некоторые военнослужащие пренебрегли мерами безопасности, большинство из которых получили ранения, добавил Саранцев.

Обновлено 18:02 Мониторинговый Telegram-канал Николаевский Ванек сообщил, что прилет был по полигону в Николаевской области. В сообщении отмечается, что перед ударом над полигоном не менее 20 минут летал российский разведывательный беспилотник Supercam.



Обновлено 17:32 В Сухопутных войска уточнили, что по состоянию на 17:27 известно о трех погибших и 11 раненых.



Об этом сообщается в Telegram-канале Сухопутных войск.

В сообщении говорится, что многочисленных потерь личного состава удалось избежать благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги, «однако, к сожалению, есть погибшие и раненые».

В Сухопутных войсках заверили, что всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях, и выразили соболезнования семьям и близким погибших военных.

В командовании Сухопутных войск ВС Украины создана специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия, также на месте работают правоохранители, отмечается в сообщении.

«Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в случае нанесения повторных ракетных и воздушных ударов государством-агрессором», — говорится в заявлении Сухопутных войск.

Предыдущие удары России по полигонам во время начал ВСУ

1 июня сообщалось, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Тогда погибли 12 человек и 60 были ранены.

В тот же день командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал рапорт об отставке.

3 июня президент Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Объединенными силами. Как отмечал Зеленский, Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и будет заниматься фронтом на 100%.



21 мая Национальная гвардия Украины подтвердила информацию о российском ракетном ударе по полигону в Сумской области, где украинские военнослужащие проходили учения. В результате атаки погибли шестеро военных, десять — получили ранения.

Накануне, 20 мая, журналист Андрей Цаплиенко писал, что оккупанты нанесли удар ракетой Искандер по скоплению украинских военных. Удар баллистики скорректировал разведывательный дрон, который долго висел над полигоном перед атакой.

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что стрельбище расположено менее чем в 50 км от границы с РФ.

3 марта в Сухопутных войсках ВСУ подтвердили гибель украинских военных в результате российского удара баллистикой по полигону Новомосковский в Днепропетровской области. Тогда погибнуть могли 39 военнослужащих, ранения получили — около 130, сообщал журналист Юрий Бутусов.