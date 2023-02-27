Россияне атаковали ракетами Запорожье. На острове Хортица после удара загорелось админздание 27 февраля, 08:12 Поврежденный в результате российских атак дом в Степногорске Запорожской области, 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские оккупанты обстреляли Запорожье ракетами С-300 в ночь на понедельник, 27 февраля. Пострадавших в результате атаки нет.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Военные РФ повредили объект инфраструктуры. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев пишет, что в объект гражданской нежилой инфраструктуры было два прилета. Один из запущенных российских снарядов, вероятно, упал в воду.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил об ударе по острову Хортица — загорелось админздание.

Ночью россияне атаковали Украину беспилотниками. В Хмельницком в результате атаки Shahed погиб один человек, еще четверо ранены. Генштаб сообщил об уничтожении 11 из 14 дронов, запущенных оккупантами.