Российские оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Харьковской области, пострадали три работника 17 ноября, 11:09 Российские оккупанты продолжают наносить массированные ракетные удары по Украине (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В четверг, 17 ноября российские оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району. Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре», - написал он.

Видео дня

По словам главы области, в результате атаки пострадали трое работников, их госпитализировали.

Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам — спустя всего два дня после того, как выпустила по Украине более 90 ракет и десять дронов-камикадзе.

