Российские оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Харьковской области, пострадали три работника

17 ноября, 11:09
Поделиться:
Российские оккупанты продолжают наносить массированные ракетные удары по Украине (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Российские оккупанты продолжают наносить массированные ракетные удары по Украине (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В четверг, 17 ноября российские оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району. Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре», - написал он.

Видео дня

По словам главы области, в результате атаки пострадали трое работников, их госпитализировали.

Читайте также:
«Государство Россия исчезает». Частные армии РФ отправляют воинов в мясорубку ради болезненных фантазий Путина — интервью с Казанским

Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам — спустя всего два дня после того, как выпустила по Украине более 90 ракет и десять дронов-камикадзе.

https://www.youtube.com/watch?v=pBTjpULId9g&t=158s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Харьковская область Инфраструктура Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X