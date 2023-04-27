Россия атаковала Николаев Калибрами: количество раненых возросло до 23 — ОК Юг 27 апреля, 07:27 Количество раненых в Николаеве возросло до 23 (Фото:t.me/Nazars_look)

В ночь на четверг, 27 апреля, российские террористические войска атаковали Николаев ракетами Калибр. Один человек погиб, количество раненых возросло до 23.

Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь оперативного командования Юг Владислав Назаров.

По его словам, РФ выпустила четыре ракеты с акватории Черного моря «с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения».

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«Учитывая то, что это высокоточное оружие, которое работает по координатам наведения — очевидный факт террора мирного населения», — подчеркнул Назаров.

В результате атаки один частный дом разрушен, другой поврежден, существенно повреждена жилая многоэтажка и историческое здание. Пожары оперативно ликвидированы, продолжается разбор конструкций.

В настоящее время известно об одном погибшем и 23 раненых мирных жителей, среди которых один ребенок.

Ранее об атаке сообщал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Тогда, по его данным, погиб один человек, 15 были ранены.