Россия ударила двумя ракетами по многоэтажному дому в Покровске, есть жертвы 7 августа, 20:31 Последствия ракетного удара России по жилому дому в Покровске, 7 августа 2023 года (Фото:скриншот видео / Zelenskiy / Official via Telegram)

Российские оккупанты в понедельник, 7 августа, нанесли два ракетных удара по Покровску Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом, есть жертвы. Об этом сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.

На месте работают спасатели и все необходимые службы.

«Мы должны остановить российский террор. Каждый, кто сражается за свободу Украины, спасает жизнь людей. Каждый в мире, кто помогает Украине, вместе с нами победит террористов. Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне», — подчеркнул Зеленский.



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