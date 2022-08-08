Удар по Винницкой области: Россия использовала новейшие гиперзвуковые ракеты Кинжал 8 августа, 13:27 МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты Кинжал (Фото:wikipedia.org)

Вечером в воскресенье, 7 августа, для ударов по военным объектам в Винницкой области российские оккупанты применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М Кинжал.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Основным носителем ракет этого типа является истребитель МиГ-31, также могут использоваться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160.

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«Это новейший тип ракет, находящихся на вооружении России. После принятия на вооружение в 2018 году их выпущено всего несколько десятков. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3500 — более 12 тысяч км/ч», — говорится в сообщении.

После пуска из самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тысяч км/ч.



«Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим средствам противовоздушной обороны в Вооруженных Силах Украины эффективно выявлять и уничтожать ее», — добавили в командовании.



Отмечается, что с 24 февраля 2022 года зафиксировано лишь несколько боевых применений ракет этого типа, которые оккупанты пытаются использовать по чрезвычайно важным целям.

Вечером 7 августа российские военные нанесли ракетные удары по Винницкой области. В результате попаданий есть пострадавшие.

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