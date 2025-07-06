«Будут пытаться и в дальнейшем это делать». Чего хочет Россия, атакуя беспилотниками ТЦК, и как должна отреагировать Украина — Михненко

6 июля, 13:32
Вблизи ТЦК в Полтаве, который Россия атаковала беспилотниками 3 июля (Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Вблизи ТЦК в Полтаве, который Россия атаковала беспилотниками 3 июля (Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Зачем россияне 6 июля ударили по Территориальному центру комплектования в Кременчуге, а ранее — по ТЦК в Кривом Роге и Полтаве, в эфире Radio NV объяснил военный эксперт Антон Михненко.

Антон Михненко

военный эксперт

Конечно, Российская Федерация пытается сорвать мобилизацию в Украине, сорвать сам процесс подбора кадров, формирования частей.

Мы должны понимать, что Российская Федерация занимается сейчас террором. И они понимают, что люди, все же, в Вооруженные силы идут. На фоне того, что население терроризируется, мотивация населения растет.

Редактор: Юлия Козина

