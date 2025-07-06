Один из домов в Сумах, разрушенных в результате российской атаки беспилотниками 6 июля (Фото: Сергій Кривошеєнко via Telegram)

6 июля около 15:45 Россия атаковала Битицкий старостат Сумской территориальной громады четырьмя беспилотниками, в результате чего погиб один человек и еще один пострадал.

Обновлено 22:50 Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что число погибших в результате обстрела Битицкого старостата возросло до двух, оба погибших — гражданские мужчины. Он добавил, что еще один человек обратился к медикам с острой реакцией на стресс.

Реклама

«В течение суток враг системно атаковал Битицкий старостинский округ — авиабомбы, ракетный удар, дроны. Это циничный террор, направленный против мирного населения», — заявил Григоров.

Об этом сообщил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, опубликовав фото последствий атаки.

Фото: Сергій Кривошеєнко via Telegram

Фото: Сергій Кривошеєнко via Telegram

Фото: Сергій Кривошеєнко via Telegram

Фото: Сергій Кривошеєнко via Telegram

Он также заявил, что в результате атаки были повреждены 25 домов, а пять из них — полностью разрушены.

Кривошеенко отметил, что пожары еще тушат, а под завалами домов могут быть люди.

В 15:15 Воздушные силы сообщали об угрозе применения российских ударных беспилотников в Сумской области.