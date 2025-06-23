РФ вечером ударила Ланцетом по окраине села на Черниговщине: двое погибших, 10 раненых, в том числе трое детей

23 июня, 08:50
Для удара по Черниговской области россияне использовали дрон Ланцет (иллюстративное фото) (Фото: militarnyi.com)

Войска страны-агрессора России поздно вечером 22 июня ударили дроном Ланцет по окраине села Сновской общины Черниговской области.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram.

По его данным, в результате удара РФ погибли два человека, еще 10 — получили ранения.

Чаус уточнил, что среди пострадавших трое детей. Все раненые находятся в больницах.

В ОВА добавили, что состояние двух пострадавших врачи оценивают как тяжелое. У остальных людей — ранения средней тяжести.

В ночь на 23 июня Россия атаковала Киев шахедами и баллистикой. Пожары и разрушения зафиксированы в семи районах столицы. В частности, в Шевченковском районе повреждено перекрытие между 4 и 5 этажами пятиэтажного жилого дома. По меньшей мере шесть человек погибли, еще около 20 — пострадали.

В результате обстрела был поврежден, в частности, вход на станцию метро Святошин. КГВА сообщала также о повреждении домов, бизнес-центров, нежилых зданий.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Ланцет дроны Война России против Украины Черниговская область Вячеслав Чаус Российская агрессия

