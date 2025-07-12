Россия ударила по пригороду Сум КАБом: погибли два человека, разрушены дома

Последствия удара российской армии по Сумской громаде 12 июля 2025 года (Фото: Сумская ОВА/Telegram)

В субботу, 12 июля, российская армия ударила управляемой авиабомбой по пригороду Сум, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, РФ ударила по территории Сумской громады около 13:00.

Погибшие были жителями одного из сел Великочернеччинского старостата.

Кроме того, в результате удара есть разрушенные и поврежденные дома.

Ночью 12 июля взрывы раздавались во многих городах Украины, в частности — на западе. В Черновцах в результате атаки РФ двое погибших и 14 раненых, повреждены дома.

Во Львове повреждены десятки домов и промышленные объекты, шестеро раненых, среди них — 11-летний ребенок.

Также РФ атаковала Харьков, три человека пострадали. В Луцке в результате удара двумя ракетами и 35 дронами возник пожар в частном доме.

По данным Воздушных сил, войска России в ночь на 12 июля атаковали Украину 623 средствами воздушного нападения. Противовоздушная оборона Украины обезвредила 602 цели.