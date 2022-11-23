Российские оккупанты обстреляли пожарную часть в Бахмуте, трое раненых 23 ноября, 14:33 Россия обстреляла пожарную часть в Бахмуте (Фото:t.me/dsns_telegram)

Во вторник, 22 ноября, российские оккупанты в очередной раз попали в одну из пожарно-спасательных частей Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.

В ведомстве заявили, что вечером в результате артиллерийских обстрелов города Бахмут произошло попадание снаряда на фасад 47-й пожарной части.

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В результате обстрела личный состав не пострадал, ранения получили три гражданских лица (мужчины 1986, 1979 и 1969 г. р.).

Спасатели оказали медицинскую помощь пострадавшим и на автомобиле скорой транспортировали их в лечебное учреждение.

Обломками повреждены пассажирское стекло пожарной автоцистерны, три оконных проема и облицовка трех въездных ворот здания части.