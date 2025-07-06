Повреждены электросети. РФ ночью массированно атаковала шахедами портовую инфраструктуру Николаева

Российские войска в ночь на 6 июля массированно атаковали беспилотниками портовую инфраструктуру Николаева. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, россияне массированно атаковали Николаев дронами типа Shahed 131/136. В результате удара повреждены склады и электросети. Пострадавших нет.

Кроме этого, ночью, 6 июля, враг атаковал шахедами Коблевскую громаду. В селе Рыбаковка повреждены 13 частных домов, здания на территории нескольких баз отдыха, отделение Укрпошты и магазин. Возникли возгорания сухой травы и столовой на базе отдыха. Также повреждена линия электропередач — сейчас обесточен 531 абонент. Пострадавших нет.

Реклама

Вечером 5 июля Россия начала атаку шахедами на территорию Украины, в ряде областей объявляли воздушную тревогу. Оккупанты нанесли удар по Харькову шестью БПЛА типа Герань-2.

В Вышгородском районе Киевской области в результате российской атаки пострадали три человека.