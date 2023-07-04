Удар РФ по Первомайскому: количество пострадавших возросло до 31, среди них девять детей 4 июля, 16:03 Россия нанесла удар по Первомайскому на Харьковщине (Фото:Олег Синегубов/Телеграм)

Количество пострадавших в результате удара российских войск по городу Первомайский на Харьковщине возросло до 31, из них девять детей, в том числе 10-месячный младенец и годовалый ребенок.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он добавил, что в городе повреждены окна восьми многоэтажных домов, горело четыре автомобиля, один автомобиль поврежден.

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Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Ранее сообщалось о 16 пострадавших.



Во вторник, 4 июля, российские оккупанты атаковали город Первомайский, вероятно, фугасным снарядом.

По словам Синегубова, взрыв прогремел около 13:35. В результате атаки загорелись несколько припаркованных автомобилей, повреждена многоэтажка.

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Купянском районе. Пострадавших в результате атак нет. В Изюме на взрывном устройстве подорвался 32-летний мужчина — его госпитализировали в тяжелом состоянии.

