Удар РФ по Первомайскому: количество пострадавших возросло до 31, среди них девять детей
Россия нанесла удар по Первомайскому на Харьковщине (Фото:Олег Синегубов/Телеграм)
Количество пострадавших в результате удара российских войск по городу Первомайский на Харьковщине возросло до 31, из них девять детей, в том числе 10-месячный младенец и годовалый ребенок.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Он добавил, что в городе повреждены окна восьми многоэтажных домов, горело четыре автомобиля, один автомобиль поврежден.
Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ранее сообщалось о 16 пострадавших.
Во вторник, 4 июля, российские оккупанты атаковали город Первомайский, вероятно, фугасным снарядом.
По словам Синегубова, взрыв прогремел около 13:35. В результате атаки загорелись несколько припаркованных автомобилей, повреждена многоэтажка.
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Купянском районе. Пострадавших в результате атак нет. В Изюме на взрывном устройстве подорвался 32-летний мужчина — его госпитализировали в тяжелом состоянии.