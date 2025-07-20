Россия атаковала Павлоградский район ракетой, в результате атаки возник пожар
Россия нанесла ракетный удар по Павлоградскому району во второй половине дня 20 июля (Фото: REUTERS/Gene Blevins)
Во второй половине дня 20 июля Россия атаковала ракетой Павлоградский район Днепропетровской области, в результате возник пожар, который уже потушили.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
О взрыве, который прогремел в Павлограде Днепропетровской области, Суспільне сообщило в 15:49.
За несколько минут до этого, в 15:45, Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
В ночь на 19 июля Россия массированно атаковала Павлоград ракетами и дронами, повредив девять многоэтажек, частный дом и учебное заведение.