Россия ударила по Николаеву и области: повреждены жилые дома и предприятие, есть пострадавший — Ким

5 сентября, 10:00
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Оккупанты атаковали Николаевскую область (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Оккупанты атаковали Николаевскую область (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В воскресенье, 4 сентября, и в ночь на понедельник, 5 сентября, российские оккупанты обстреляли Николаевскую область.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

«Около 00:30, 5 сентября, город Николаев был снова атакован ракетами. По предварительным данным типа С-300. Попадания были в промышленное предприятие на окраинах города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется», - говорится в сообщении.

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Также 5 сентября с 03:00 до 04:30 были обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Вчера, 4 сентября, россияне обстреляли Первомайскую общину, один человек получил ранения. Также повреждены два жилых дома.

Также ориентировочно в 12.40 в с. Засилье из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар жилого дома. Пострадавших нет.

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Кроме того, около 13:00 в результате обстрелов в с. Березнеговатое возник пожар заброшенного складского помещения. Пострадавших нет.

За прошедшие сутки под ударами оказались также территории сел Любомировка и Большое Артаково. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Николаев Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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