В Херсоне россияне ударили по автобусу, один мужчина погиб, пять человек ранены

Маршрутный автобус, атакованный российскими войсками с беспилотника в Центральном районе Херсона 25 октября (Фото: Херсонская ГВА / Telegram)

Днем в воскресенье, 25 октября, россияне попали беспилотником в маршрутное такси в Центральном районе Херсона. В результате атаки погиб мужчина, еще пять человек пострадали.

Обновлено в 17:28 Умер мужчина 1959 года рождения, получивший тяжелые ранения в результате российского удара по маршрутке в Херсоне в 15:11, сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько. По его словам, медикам не удалось реанимировать раненого.

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Как сообщили в Херсонской ОВА, пострадали трое мужчин и трое женщин. Они получили минно-взрывные травмы.

Состояние одного из пострадавших, 67-летнего мужчины, тяжелое.

Фото: Херсонская ГВА / Telegram

Ранее 25 октября в ОВА сообщили, что около 9 часов утра россияне атаковали с помощью БПЛА женщину в Днепровском районе города.

«В результате удара беспилотника 64-летняя жительница Херсона получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию и ушиб грудной клетки», — сообщили в ОВА.

Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В августе глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, ссылаясь на данные Сил обороны, сообщил, что российские оккупанты в Херсонской области получили указания вести так называемую свободную охоту на автотранспорт с помощью беспилотников, в частности на оптоволокне.