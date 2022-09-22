Войска РФ ударили по критической инфраструктуре в Харьковской области 22 сентября, 17:06 Здание после российского обстрела (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В четверг, 22 сентября войска РФ ударили по критической инфраструктуре в Харьковской области.

Об этом сообщил печенежский поселковый председатель Александр Гусаров в Telegram.

"Сегодня, около 12-00 враг нанес очередной ракетный удар по критической инфраструктуре нашей общины", - написал он.

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Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Глава Криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул призвал жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районах эвакуироваться перед угрозой подтопления.

13 сентября власти Харькова и области сообщили о проблемах с электричеством, метрополитен приостановил работу.

Проблемы с электроэнергией является следствием ударов РФ по объектам критической инфраструктуры. Под ракетный обстрел попала Харьковская ТЭЦ, где погибли двое сотрудников компании Укрэнерго.

Из-за этого в ряде регионов Украины исчез свет. Частично были обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение почти везде удалось полностью восстановить.

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