РФ нанесла удар ракетой по Каменскому району Днепропетровщины, есть погибшие и раненые

1 июля, 10:45
Россия ударила по Каменскому району Днепропетровской области 1 июля 2025 года (фото иллюстративное) (Фото: via Думская / Telegram)

Во вторник, 1 июля, российская армия нанесла удар ракетой по Каменскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Обновлено 10:45. По словам Лысака, в результате удара есть погибшие и раненые.

Отмечается, что на месте возник пожар, последствия уточняются.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели на Днепропетровщине в направлении Кривого Рога.

Вечером 30 июня армия РФ запустила ударные беспилотники в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу. В ночь на 1 июля армия РФ нанесла по Запорожью и Запорожскому району четыре удара, в результате чего было повреждено предприятие, загорелся пожар, повреждены частные дома.

По данным Воздушных сил, российская армия запустила по Украине 52 шахеты и дроны-имитаторы различных типов, силы ПВО обезвредили 47 БПЛА.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины Каменское Ракетный удар

