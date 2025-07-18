Россия ударила по Каменскому району Днепропетровской области: погибли два человека, еще 11 ранены

В пятницу, 18 июля, российская армия ударила по Каменскому району Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека.

Обновлено 12:52. По словам Лысака, в Каменском районе пострадали 11 человек. Всех доставили в госпиталь. 29-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие — в состоянии средней тяжести.

Он также отметил, что пожар, который возник из-за атаки, спасатели потушили. Среди поврежденного также школа и авто.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По его словам, на месте атаки возник пожар. Повреждены админздания, магазин, частные дома.

Ранее российские оккупанты ударили по электровозу в Днепропетровской области. В результате удара РФ машинист электровоза погиб, а его помощник получил ранения. Пострадавший находится в стабильном состоянии.