Ударили по местному рынку. Российские войска обстреляли Харьковскую область, пострадали семь жителей, среди них 13-летняя девочка 9 января, 09:58 Последствия удара (Фото:t.me/tymoshenko_kyrylo)

В понедельник, 9 января, российские войска обстреляли Харьковскую область. В результате удара по рынку в поселке Шевченково Купянского района пострадали семь человек, в том числе 13-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По предварительным данным, обстрел велся из ЗРК С-300.

По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, под завалами могут оставаться люди. Он также опубликовал фото и видео с последствиями удара.



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