Россия ударила дронами по Чернигову: в АТБ погибли два человека, в том числе 10-летняя девочка, число пострадавших достигло 25

Днем 26 июля российские оккупанты ударили по супермаркету АТБ в Чернигове реактивным дроном, управляемым по видеосвязи, в результате погибли два человека, в том числе 10-летняя девочка. Еще два дрона атаковали СТО и склад. По последним данным, число пострадавших достигло 25.

Обновлено 21:38 Офис генерального прокурора сообщил, что по факту российской атаки на Чернигов, в результате которой погибли два человека и еще 25 пострадали, при процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры начато досудебное расследование.

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Обновлено 20:14 Спасатели завершили ликвидацию последствий российской атаки на Чернигов, все пожары ликвидированы сообщили в ГСЧС. По данным ведомства, число травмированных в результате атаки возросло до 25.

Обновлено 19:13 ГСЧС опубликовала фото последствий российской атаки на Чернигов.

Фото 18+

Обновлено 19:00 Число пострадавших возросло до 20, трое из них госпитализированы, сообщил Брижинский. Он уточнил, что одна из погибших — 10-летняя девочка, и сообщил, что 27 июля в Чернигове объявлен День траура. Также глава Черниговской ГВА отметил, что кроме АТБ российские дроны атаковали СТО и склад.

Обновлено 18:22 Россияне ударили по АТБ в Чернигове целенаправленно и стремились, чтобы жертв было как можно больше, об этом свидетельствует то, что беспилотник Герань-4, которым была совершена атака, был оборудован видеокамерой, заявил Суспільному начальник Нацполиции Черниговской области Владимир Тимошко со ссылкой на предварительные выводы взрывотехнической службы.

«Это указывает, что это не военные действия, это акт терроризма, акт их нелепой ненависти ко всему, что связано с украинством и Украиной. В частности, их ненависти к любому человеку, в том числе к гражданским», — подчеркнул Тимошко.

Он также подтвердил взрывы российских БПЛА еще на двух локациях в Чернигове. В пресс-службе Черниговского горсовета заявили, что на одной локации повреждены гараж и автомобиль, а на другой загорелись три автомобиля.

Обновлено 17:50 Число пострадавших возросло до 13, среди них четверо мужчин и девять женщин, заявил Брижинский. По его словам, три человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести, а остальным оказали помощь амбулаторно и отпустили домой.

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Обновлено 17:00 Число раненых возросло до семи, сообщил Брижинский.

Глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в 16:13 сообщил, что в Чернигове раздаются взрывы.

В 16:21 он заявил, что зафиксировано падение беспилотника на супермаркет АТБ в районе ЗАЗ (название происходит от расположенного в этом микрорайоне предприятия Черниговавтодеталь, которое местные жители называют «Завод автомобильных запчастей»).

В 16:31 Брижинский сообщил, что погибли два человека, а еще трое были ранены, а в 16:37 — что среди погибших есть 10-летний ребенок.

В 16:44 глава Черниговской ГВА сообщил, что число раненых возросло до четырех, один человек находится в тяжелом состоянии. По его словам, последствия атаки еще уточняются.