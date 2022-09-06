На несколько часов. На донецком направлении РФ запросила режим тишины, чтобы убрать тела — военный эксперт 6 сентября, 17:41 Российский диктатор Владимир Путин наблюдает за военными учениями в Приморском регионе России с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, 6 сентября (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Pool via REUTERS)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ рассказал, что на донецком направлении Россия на несколько часов запросила режим тишины, чтобы убрать тела своих военных.

Комментируя потери РФ в эфире Радио НВ, Жданов упомянул о том, что накануне интервью российские войска впервые за весь период ведения войны запросили несколько часов прекращения огня, чтобы забрать тела своих убитых солдат с поля боя.

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По мнению военного эксперта, это свидетельствует об очень большом числе жертв.

В ответ на уточняющие вопросы об этом случае он сказал: «На донецком направлении после очередных попыток атак наших позиций они запросили время для того, чтобы убрать тела убитых солдат. Скорее всего, это частные военные компании. Кстати, они составляют основное ядро Вооруженных сил России на донецком направлении, поэтому постоянно атакуют».

По словам Жданова, наемники не могут отказаться идти в атаку, потому что в противном случае «с них могут истребовать возврат денег или компенсацию за нанесение убытков компании, подписавшей с ними договор».

По состоянию на утро 6 сентября Россия потеряла около 50 150 своих военных.

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