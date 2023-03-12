Последствия вооруженной агрессии РФ. В Украине погибли 464 ребенка, еще 934 — получили ранения 12 марта, 10:27 Украинские дети в Лондоне (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Как сообщают ювенальные прокуроры, в результате военной агрессии РФ в Украине погибли 464 ребенка, еще 934 — получили ранения разной степени тяжести.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области — 446, в Харьковской — 273, Киевской — 123, Херсонской — 94, Запорожской — 87, Николаевской — 83, Черниговской — 68, Луганской — 66, Днепропетровской — 66 детей.

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Инфографика: Офис генерального прокурора

Правоохранители добавили, что из-за массированных бомбардировок и обстрелов в течение года российская оккупационная армия повредила 3126 учебных заведений, среди них — 438 полностью разрушены.