158-й день войны — главное. Россия убила Вадатурского, по Одесской области ударили Искандерами, оккупанты перебрасывают силы на Запорожье 31 июля, 21:58 Дом Алексей Вадатурского после обстрела РФ (Фото:Николаевская областная прокуратура)

Воскресенье, 31 июля — 158-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.



Россия убила владельца Нибулона Вадатурского

Во время массированных ночных обстрелов Николаева со стороны РФ погиб Герой Украины, владелец крупнейшей в стране зерноторговой компании Нибулон Алексей Вадатурский. Смерть бизнесмена и его супруги Раисы Вадатурской подтвердил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Президент Владимир Зеленский назвал гибель Вадатурского «большой потерей для Украины». Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что гибель бизнесмена — «продуманное и организованное Россией умышленное убийство».

Всего ночью РФ выпустила по Николаеву около 40 ракет. Это одна из самых массированных атак на город с начала полномасштабной войны, сообщила глава областного совета Анна Замазеева. Кроме погибших, есть раненые. Также россияне обстреливали Николаев из реактивной системы залпового огня Смерч и модифицированными снарядами усиленного разрушительного действия комплекса С-300.

Удар Искандерами по Одесской области

Армия РФ нанесла ракетный удар по территории одной из общин Одесского района. По данным райгосадминистрации, попали в карьер. Информации о пострадавших сейчас нет.

Как сообщили в ОК Юг, оккупанты выпустили из Крыма две ракеты типа Искандер. В результате разрыва ракет в воздухе по территории разлетелись так называемые тепловые ловушки — загорелась сухая трава.

Инфографика: НВ

Оккупанты перебрасывают подразделения на Запорожское направление

Российские военные перебрасывают отдельные подразделения из Славянского на Запорожское направление и имеют частичный успех возле Авдеевки. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

В то же время в Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что после ударов ВСУ 29 июля россияне начали отводить личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области. Сейчас возле последнего остаются несколько блокпостов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск, рассказали в разведке.

Президент Владимир Зеленский заявил, что перебрасывание российских сил в Херсонскую и Запорожскую области РФ не поможет.



Обострение в Косово

На севере частично признанного Косово местные сербы перекрыли грузовиками главную дорогу возле пограничного перехода Яринье. Они протестуют против решения косовских властей о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.

Косовская полиция сообщила, что из-за блокировки закрыла для пассажиров и транспортных средств пограничные пункты пропуска Яринье и Брняк и призвала граждан использовать альтернативные маршруты.

По данным СМИ, в не менее чем двух городах на севере Косово раздавались сирены и были слышны выстрелы. В Минобороны Сербии заявили, что их армия не пересекала границу Косово.

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