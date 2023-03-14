Трое погибших и 14 раненых. Армия РФ обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области — ОВА

14 марта, 08:57
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Последствия российских обстрелов Донбасса (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия российских обстрелов Донбасса (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские оккупанты в понедельник, 13 марта, совершили авиаракетные удары по Авдеевке и Ласточкино Донецкой области. Также под вражеский огонь попали Константиновка, Торецк, Заречное и другие населенные пункты области. В результате обстрелов за минувшие сутки погибли три человека, еще 14 — получили ранения.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, на Донецком направлении ночью произошел авиаракетный удар по Авдеевке - три ракеты попали на территорию промышленных предприятий, одна в жилой квартал. К утру россияне нанесли еще один авиаракетный удар по Ласточкиному Очеретинского общества. Также в течение дня под обстрел попало Курахово - поврежден парк и дом.

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Кириленко отметил, что в Константиновке два человека погибли и семь были ранены. В городе повреждено 18 частных домов и четыре многоэтажки. Также один дом поврежден в Иванополье.

В Бахмуте один человек ранен, под обстрел попал Торецк - без жертв. В Соледарской общине ранен один человек в Никифоровке, там изуродовано 11 домов.

На Лисичанском направлении армия РФ совершила обстрелы Торского и Заречного Лиманского общества. В Северске повреждено админздание.

За минувшие сутки, 13 марта, российская оккупационная армия в Донецкой области убила трех человек, еще 14 получили ранения.

Инфографика: Донецкая ОВА
Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Донецкая область Обстрел Ракетные удары Гражданские потери Павел Кириленко Война России против Украины

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