На Херсонщине россияне убили дроном годовалого мальчика и ранили его прабабушку, ударив по двору

9 июля, 14:35
В Херсонской области россияне убили годовалого мальчика, атаковав двор в селе Правдиное (Фото: Александр Прокудин)

В селе Правдиное Белозерской общины на Херсонщине российская армия атаковала с дрона годовалого мальчика и пожилую женщину, его прабабушку, которые находились во дворе дома. В результате атаки ребенок погиб на месте.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, убитому мальчику Диме был всего год и два месяца. Во дворе он находился с прабабушкой.

Бригада «скорой» оказала помощь 64-летней женщине, которая получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Пострадавшая отказалась от госпитализации.

Утром 8 июля войска страны-агрессора России несколько раз атаковали Херсон, в результате чего один человек погиб, еще 10 пострадали.

Россияне второй раз за день сбросили КАБы на Херсонскую ОГА, здание уничтожено — фото

6 июля российские оккупанты атаковали спасателей ГСЧС в Харькове и Херсоне. После приезда оперативных служб на места атаки их атаковали повторно.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Война России против Украины Херсонская область Александр Прокудин

