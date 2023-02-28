Последствия войны. В ООН подтвердили гибель 8101 гражданского в Украине — среди них более 450 детей
Разрушенный дом в Киеве после атаки дрона-камикадзе (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)
С 24 февраля 2023 по 26 февраля 2023 среди гражданского населения Украины зафиксировано 8101 случаев смерти, а 13479 человек получили ранения.
Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
По информации УВКПЧ, среди убитого гражданского населения:
3584 мужчин
2127 женщин
256 мальчиковВидео дня
201 девочка
также 31 ребенок и 1902 взрослых, пол которых еще не известен
С 1 по 26 февраля УВКПЧ ООН зафиксировало 123 случая гибели и 402 — ранения гражданских в Украине.
УВКПЧ отмечает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, было отложено, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения.
В частности, это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.
Как отмечается, большинство зарегистрированных потерь среди гражданского населения было вызвано использованием взрывного оружия с большой дальностью действия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.