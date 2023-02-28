Последствия войны. В ООН подтвердили гибель 8101 гражданского в Украине — среди них более 450 детей 28 февраля, 11:28 Разрушенный дом в Киеве после атаки дрона-камикадзе (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

С 24 февраля 2023 по 26 февраля 2023 среди гражданского населения Украины зафиксировано 8101 случаев смерти, а 13479 человек получили ранения.

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

По информации УВКПЧ, среди убитого гражданского населения:

3584 мужчин

2127 женщин

256 мальчиков Видео дня

201 девочка

также 31 ребенок и 1902 взрослых, пол которых еще не известен

С 1 по 26 февраля УВКПЧ ООН зафиксировало 123 случая гибели и 402 — ранения гражданских в Украине.

УВКПЧ отмечает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, было отложено, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения.

В частности, это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

Как отмечается, большинство зарегистрированных потерь среди гражданского населения было вызвано использованием взрывного оружия с большой дальностью действия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.