РФ традиционно грабит украинские земли. Оккупанты хотят оставить 5-ю колонну в Крыму после его освобождения ВСУ. Интервью с членом Меджлиса 6 декабря, 19:38 Эксклюзив НВ Оккупанты хотят оставить пятую колонну в Крыму после его освобождения Вооруженными силами Украины, — Эскендер Бариев (Фото:Andrey Nekrasov/Alamy via Reuters)

Член Меджлиса крымскотатарского народа, глава Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев в интервью Радио НВ рассказал, как оккупанты грабят музеи в Крыму и готовятся к приближению Вооруженных сил Украины к полуострову.



— Правда ли, что оккупанты грабят музеи в Крыму? Что это значит? О том, что происходило в Херсоне, например накануне отступления россиян? Вы аккумулируете информацию из полуострова. Что вам известно? Происходит ли этот процесс разграбления музеев на оккупированной территории Крымского полуострова?



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— Да, действительно. Это происходит не только сейчас, не только началось, например, месяц или девять месяцев назад. Это началось в 2014 году.

Во-первых, они начали полностью фальсифицировать историю Крыма, историографию Крыма, историографию крымскотатарского народа. Они начали издавать новую, скажем так, монографию, где участвовали так называемые «ученые Крымского федерального университета». Далее они начали в 2015 году (мы фиксировали, мы об этом говорили) вывозить картины из музея Айвазовского в Феодосии.

Они продолжали все эти годы с начала оккупации проводить раскопки. Раскопки могут проводиться только когда открытое письмо, когда компетентные органы Украины предоставляют на это разрешение. Они производили раскопки и в Бахчисарае, и на территории Керченского полуострова, и в Севастополе.

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Они, нарушая международное право, нарушая украинское законодательство, начали проводить разные реставрационные работы. Но под реставрационными работами они уничтожали подлинность материалов, из которых, например, был построен Ханский дворец. Или были завалы в Херсонесе.

Что касается последней информации. Я не могу подтвердить это какими-то нормативно-правовыми актами, которые у них существуют, но информация поступила к нам о Бахчисарайском историко-культурном музее, Археологическом музее-заповеднике, Судакской крепости, Крымском республиканском краеведческом музее, Центральном музее Тавриды.



Кстати, я знаю людей, кто был свидетелем того, когда привезли похищенные картины Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко. Для разгрузки этих картин они использовали сотрудников российского театра Симферополя. Нам предоставляли информацию, что разгружали большие машины — фуры, таким образом, все эти экспонаты собирали в Центральном музее Тавриды. Далее — в Крымском этнографическом музее, Доме-музее Ильи Сельвинского, затем были и Крымскотатарский музей искусств, и Крымский этнографический музей, и Симферопольский художественный музей.



Они привезли туда фанерные ящики, разные упаковочные материалы. Зачем это они делают? Во-первых, вывезти экспонаты — это не проблема. Большая проблема — их своевременно упаковать. И поэтому то, что сейчас они привезли эти материалы для упаковки, говорит о том, что они готовятся к чему-то. Возможно, они готовятся, прежде всего, к эвакуации, а вернее — к похищению.



Если мы возьмем в целом историю крымских экспонатов, крымского культурного наследия, то после аннексии Крыма в 1883 году многие памятники культурного наследия были вывезены в Петербург, в Эрмитаж. И сейчас в Эрмитаже больше экспонатов, чем в Крыму.



Мы, со своей стороны, сейчас готовим заявление по поводу этих событий. Впрочем, мы стараемся и будем пытаться предлагать всем странам-партнерам, странам-участникам Крымской платформы, чтобы они арестовывали все экспонаты, связанные с Крымом, связанные с крымскотатарской культурой, с Украиной в целом, чтобы российские оккупационные структуры не смогли их вывезти.



Мы также будем предлагать, чтобы были введены санкции против Эрмитажа. В Эрмитаже очень много этих памятников культурного наследия, вывезенных на протяжении более 200 лет.



Россия традиционно грабит украинские земли, вывозя художественно-исторические ценности.

— Как пытаются российские оккупанты искажать историю Крыма? Это важно, потому что они готовят историческую базу для оправдания оккупации. Что вам известно?



— Люди постарше изучали советскую историю в школах, тогда вообще не существовало крымскотатарского народа. Крымское ханство — это было захватническое государство, существовавшее только за счет набегов. А вот российские войска — совершали походы, они якобы освобождали народы.



Что они сейчас делают в Украине? Они говорят, что освобождают. А от кого они освобождают? Украину от украинцев?



Следующее. Они действительно делали все, чтобы крымские татары не были ассоциированы с Крымом. И с начала оккупации, с 2014 года, первое, что они начали делать, снова переписывали то, что за последние 23 года до оккупации и крымскотатарские историки, и украинские историки [выяснили]. Они пытались предоставить более точную, подтвержденную информацию, что крымские татары — это народ, сформировавшийся на этой территории Крыма, онтогенез которого проходил в Крыму.



Вы же помните, какая реакция у Путина, у Госдумы Российской Федерации была на то, когда Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины. И мы, со своей стороны, говорили о том, что это для нас очень важно, для Украины в контексте деоккупации, потому что таким образом мы полностью разрушаем идеологию «русского мира». «Русский мир» в их понимании — это и Херсонес, это и Крым, также и Киев. И потому они говорят, что для них важен и Херсонес, и Киев.



С другой стороны, мы видим, как они предоставляют информацию: «украинцев как народа не существует» или «Украины как государства не существует». Вы правильно сказали, что [они лгут, что] Ленин создал Украину, хотя мы знаем, что и до Ленина были государственные образования на территории Украины, которые давали возможность формирования украинской нации.



Мы видим, как они сопровождают свои преступные действия идеологической работой. Потому что сама идеология русского мира является нацистской. Она представляет угрозу для многих народов. Она несет угрозу, в том числе этническим украинцам. Крымские татары пытались установить справедливость и продолжают борьбу.



Например, мне вчера предоставили информацию, что они сейчас планируют переименовать школу в Симферополе по имени выдающегося крымскотатарского [деятеля], дважды героя Советского Союза, Амет-Хана Султана. И для учеников показать фильм об Амет-Хане Султане. С другой стороны, они на данный момент херсонцам, когда обещают оказать помощь 100 в тыс. рублей, а также жилищные сертификаты, требуют, чтобы те получили российские паспорта. Но они не требуют, чтобы сдали украинские паспорта.



Зачем они сейчас это делают? На мой взгляд, они это делают для того, чтобы если им не удастся удержать Крым, они хотят оставить пятую колонну. То есть после поражения они будут говорить о том, что в Крыму много людей, кто хотел бы поддержать Российскую Федерацию.



Если помните, то в 2014 году против референдума коллективно выступил крымскотатарский народ. Им нужно, чтобы крымские татары изменили отношение к Российской Федерации, чтобы крымские татары поддержали, а также из Херсона люди, которые получают какую-либо помощь и остаются в Крыму. Имея украинские паспорта, они также будут поддерживать Российскую Федерацию.



Нам нужно продолжать информировать и вести активную информационную войну для того, чтобы население Крыма понимало, что все эти инсинуации, которые проводит Российская Федерация, делаются с одной целью — продолжать захватнические действия против Украины, против украинцев, крымских татар и других народов, проживающих на территории Украины.



— На Крымском мосту вроде бы объявился диктатор Владимир Путин. Обнародовано какое-то видео, а некто, похожий на Путина, за рулем Мерседеса. Вам что-нибудь известно об этом?



— Я, честно говоря, не очень верю в эту информацию, потому что сейчас в Крыму происходят весьма интересные события.



Если раньше мы говорили об отдыхающих, которые возвращаются из Крыма после «бавовны», после взрывов, то сейчас в Крыму затишье, я бы сказал, среди граждан России, которые незаконно приехали в Крым, а также среди коллаборантов.



Те, кто из России приехал незаконно, все больше между собой начали говорить об эвакуации. Сейчас они серьезно начинают задумываться о том, что нужно уезжать из Крыма. До них доходит (как бы там информационная машина ни работала) информация, что Херсон освобожден, что ВСУ продолжают продвигаться на юг, что недалеко то время, когда у административных границ Крыма появятся Вооруженные Силы Украины.



Сейчас очень много российских военнослужащих в Крыму — и на юге, и в центре, и на севере, многие вагнеровцы. Они активно сейчас роют траншеи, окопы в Джанкойском районе.



Также нам предоставили информацию, что закрыли мост из Джанкоя в Победное. В этих краях расположен аэродром. Я не знаю, с какой целью они закрыли этот мост, но люди говорят, что они не пропускают туда гражданских, чтобы, возможно, там не собрали какую-то информацию и поделились с нами.



Также наблюдаются такие события, как появление воды в Северокрымском канале. Люди говорят о том, что, возможно, оккупанты планируют использовать русло Северокрымского канала как оборонительное сооружение. Здесь есть такая информация. Поэтому я не уверен в том, что в такой Крым может приехать Путин. Возможно, [приехал] для того, чтобы поднять дух солдатам РФ, военнослужащим или российским гражданам, незаконно приехавшим в Крым.



Они чувствуют, что ситуация меняется. А для того чтобы поддерживать российские войска, нужна логистика, а также содействие местного населения.



Начинается именно тот период, когда нам нужно все больше в информационном плане бороться за людей, помогающих Вооруженным Силам Украины. И я уверен, что когда Вооруженные Силы Украины приблизятся к административной границе, то придет время, когда простые люди начнут выходить на улицы все в большем количестве.

