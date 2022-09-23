Армия РФ в Украине теряет свой руководящий состав: Генштаб раскрыл подробности

23 сентября, 07:20
Поделиться:
В Украине российская армия теряет в том числе и руководящий состав (Фото:Генштаб)

В Украине российская армия теряет в том числе и руководящий состав (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты продолжают нести потери в Украине, в том числе и среди руководящего состава.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 23 сентября.

По имеющейся информации, в результате удара в районе населенного пункта Сватово был ранен командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии генерал-майор Цоков. Его эвакуировали 20 сентября.

Видео дня

Читайте также:
Руководство войск РФ не устраивает тактика Путина, который лично командует генералами — CNN

С 19 по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих.

Здесь же осуществляются подготовительные меры по принятию еще 200 тел в ближайшее время.

В августе британская разведка сообщала, что с начала полномасштабного вторжения Украине удалось ликвидировать как минимум 10 российских генералов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Россия Генштаб Армия России Украина Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X