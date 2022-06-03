«Оперативной паузы не случилось». Российское наступление «тает», а ВСУ скоро достигнут успеха на Херсонском направлении — военный эксперт
Украинский военный рядом с неразорвавшимся снарядом реактивной системы залпового огня в Лисичанске Луганской области, 2 июня (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Авторитетный военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде в интервью НВ рассказал что российское наступление "тает", а Вооруженные силы Украины скоро достигнут успеха на Херсонском направлении.
«Что же касается наступательной операции, мы видим, что российские военные возможности тают. Они теряют людей, они теряют технику, и темп наступления падает с каждым днем», — отметил эксперт.
При этом Рустамзаде обратил внимание на то, что российская армия «создала систему, которая позволяет хоть оружием худшего, советского производства, но поддерживать свои боевые подразделения, создавать резервные батальоны и сменяемость боевой техники».
Он добавил, что политические цели РФ после захвата Северодонецка еще не известны, потому что Украина уже идет в наступление в Запорожской и Херсонской областях и под Кривым Рогом.
«Закончится ли на этом этап войны и начнется какой-то новый, или же действия российской армии будут продолжаться в том же ключе, еще не совсем понятно. Еще две недели назад экспертная среда предполагала, что будет оперативная пауза, но ее не случилось, и продолжается война на измождение», — говорит эксперт.
Рустамзаде добавил, что «в следующие несколько недель украинская армия может достигнуть тактического или оперативного успеха в Херсонской области», так как там идут успешные контрнаступления.
«Российская армия за эти две недели скорее всего возьмет Северодонецк, подойдет к Лисичанску и попробует взять его», — считает эксперт.
Также, по его словам, нынешняя ситуация сохранится в течение еще недели или двух, так как «война трансформировалась в классическую» и темпы изменений в ней будут медленными
Напомним, украинские военнослужащие освободили более 20 населенных пунктов в Херсонской области.
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