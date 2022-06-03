«Оперативной паузы не случилось». Российское наступление «тает», а ВСУ скоро достигнут успеха на Херсонском направлении — военный эксперт 3 июня, 14:51 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный рядом с неразорвавшимся снарядом реактивной системы залпового огня в Лисичанске Луганской области, 2 июня (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

«Что же касается наступательной операции, мы видим, что российские военные возможности тают. Они теряют людей, они теряют технику, и темп наступления падает с каждым днем», — отметил эксперт.

Видео дня

При этом Рустамзаде обратил внимание на то, что российская армия «создала систему, которая позволяет хоть оружием худшего, советского производства, но поддерживать свои боевые подразделения, создавать резервные батальоны и сменяемость боевой техники».

Он добавил, что политические цели РФ после захвата Северодонецка еще не известны, потому что Украина уже идет в наступление в Запорожской и Херсонской областях и под Кривым Рогом.

«Закончится ли на этом этап войны и начнется какой-то новый, или же действия российской армии будут продолжаться в том же ключе, еще не совсем понятно. Еще две недели назад экспертная среда предполагала, что будет оперативная пауза, но ее не случилось, и продолжается война на измождение», — говорит эксперт.

Рустамзаде добавил, что «в следующие несколько недель украинская армия может достигнуть тактического или оперативного успеха в Херсонской области», так как там идут успешные контрнаступления.

«Российская армия за эти две недели скорее всего возьмет Северодонецк, подойдет к Лисичанску и попробует взять его», — считает эксперт.

Также, по его словам, нынешняя ситуация сохранится в течение еще недели или двух, так как «война трансформировалась в классическую» и темпы изменений в ней будут медленными

Напомним, украинские военнослужащие освободили более 20 населенных пунктов в Херсонской области.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.