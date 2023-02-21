Россия свозит новое «пушечное мясо» в Запорожскую область — мэр Мелитополя 21 февраля, 13:16 Оккупанты накапливают живую силу в Запорожской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На захваченных территориях Запорожской области российские оккупанты накапливают живую силу. В то же время потери РФ также растут.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«В целом накопление на территории временно оккупированной части Запорожской области точно есть. Приезжают дежурные партии, как я ранее сказал, вагнеровцев, мобиков, „кадыровцев“, осетинцев — они приезжают», — отметил он.

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По словам Федорова, количество оккупантов в Запорожской области увеличивается.

«Количество их, пушечного мяса, оно увеличивается на временно оккупированной территории Запорожской области», — сказал он.

Федоров добавил, что ответить на вопрос, способны ли оккупационные войска РФ провести какое-то наступление, могут ответить только военные.

«Единственное, что оккупантам удалось взять во время анонсированного недавно наступления на несколько населенных пунктов в Запорожье — черные пакеты со своими «двухсотыми», — подчеркнул он.