Россия стянула к границам Украины более 400 боевых самолетов и 360 вертолетов — Воздушные силы 25 августа, 15:01 Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Фото:armyinform.com.ua)

Возле границ Украины размещены более 400 боевых российских самолетов и 360 вертолетов, из которых более 150 ударных.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что Россия активно применяет авиацию.

Истребители постоянно патрулируют воздушное пространство Беларуси, России, временно оккупированные территории, а также акваторию Черного и Азовского морей.

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Постоянно в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

Ранее в Воздушных силах заявили, что 24 августа Россия более 200 раз поднимала свои самолеты в воздух, из-за чего прозвучало рекордное количество тревог.

Вчера войска РФ нанесли восемь ракетных ударов по территории Украины, однако совершали много «имитационных пусков ракет»: самолеты взлетали и совершали маневры в воздухе, имитируя удар.



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