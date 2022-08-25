Россия стянула к границам Украины более 400 боевых самолетов и 360 вертолетов — Воздушные силы

25 августа, 15:01
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Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Фото:armyinform.com.ua)

Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Фото:armyinform.com.ua)

Возле границ Украины размещены более 400 боевых российских самолетов и 360 вертолетов, из которых более 150 ударных.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что Россия активно применяет авиацию.

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Истребители постоянно патрулируют воздушное пространство Беларуси, России, временно оккупированные территории, а также акваторию Черного и Азовского морей.

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Постоянно в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

Ранее в Воздушных силах заявили, что 24 августа Россия более 200 раз поднимала свои самолеты в воздух, из-за чего прозвучало рекордное количество тревог.

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Вчера войска РФ нанесли восемь ракетных ударов по территории Украины, однако совершали много «имитационных пусков ракет»: самолеты взлетали и совершали маневры в воздухе, имитируя удар.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Вертолеты Самолеты Воздушные силы Война России против Украины

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