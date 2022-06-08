Запорожская область: оккупанты стянули в район Васильевки до 30 танков — Минобороны

8 июня, 18:24
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Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские оккупанты стянули до 30 танков Т-62 в район Васильевки Запорожской области.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник в среду, 8 июня, во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ.

«На Запорожском [направлении] российский агрессор наращивает систему огня. В частности, в районе Васильевки (35 км к югу от Запорожья) развернуто до 30 вражеских танков Т-62 в качестве долговременных огневых точек», — сообщил Мотузяник.

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Представитель Минобороны добавил, что основные усилия врага сосредоточены на наступлении и попытках окружить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска и заблокировать основные логистические пути.

6 июня президент Владимир Зеленский заявил, что в Запорожской области сейчас угрожающая ситуация, и российские оккупанты хотят захватить Запорожье. 7 июня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов.

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В Генштабе ВСУ 23 мая говорили, что российские оккупанты из-за огромных потерь в ходе боевых действий в Украине вынуждены снимать с хранения танки Т-62. По состоянию на 8 июня, Россия потеряла в Украине уже 1393 танка.

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https://www.youtube.com/embed/p3rf2cB6KdA
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Министерство обороны Украины Запорожская область Российские танки Александр Мотузяник Война России против Украины

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