Войска РФ стягивают технику к Сумской и Черниговской области для отвлечения украинской армии — СтратКом ВСУ

4 августа, 15:54
Оккупанты хотят уменьшить контрнаступательный потенциал ВСУ (Фото:СтратКом ЗСУ/Facebook)

Оккупанты хотят уменьшить контрнаступательный потенциал ВСУ (Фото:СтратКом ЗСУ/Facebook)

Россия перебрасывает в Брянскую и Курскую области подразделения и технику, чтобы отвлекать украинские силы на Сумском и Черниговском направлениях. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

В Telegram управление уточняет, что на станции Климово и Суземка Брянской области прибыли эшелоны с танками Т-80. Также танки прибывают на станции Суджу и Льгов-Киевский Курской области.

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У войск РФ недостаточно сил, чтобы наступать на Сумскую и Черниговскую область, убеждены в ВСУ. По их данным, таким образом оккупанты хотят уменьшить «контрнаступательный потенциал ВСУ» и отвлечь внимание украинских сил.

«На сегодняшний день российские оккупационные войска не могут открывать второй фронт, недостаточно ресурсов, но постоянной демонстрацией угрозы наступления могут сковывать силы ВСУ», — подчеркивается в сообщении.

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Ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что на границе с РФ в районе Черниговской и Сумской областей оккупанты не формируют ударную группировку для наступления. Но, по его словам, РФ со своей территории обстреливает эти области каждый день артиллерией, авиацией и стрелковым оружием.

https://www.youtube.com/embed/kX3M-t3hId8
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Российская агрессия Черниговская область Сумская область Войска РФ Курская область Брянская область

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