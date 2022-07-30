Россия продолжает стягивать военную технику по железной дороге к границам Украины — Схемы
Спутник зафиксировал активность РФ у границ с Украиной (Фото:Схемы)
Армия России увеличивает присутствие военной техники на границе с Украиной вблизи оккупированной части Харьковской области.
Как сообщают Схемы, активность РФ зафиксировал спутник Planet Labs.
В распоряжении журналистов оказались спутниковые снимки, на которых видно, что часть техники транспортируют по железной дороге и свозят ее в село Соболевка Белгородской области РФ.
По словам военных экспертов, в дальнейшем российские военные могут использовать эту технику, в частности, в Изюмском и Славянском направлениях.
28 июля спутник зафиксировал в селе Соболевка Белгородской области РФ увеличение количества военной техники и личного состава российской армии по сравнению со снимком из космоса этой местности за 19 июня.
Спутник также зафиксировал момент, как 28 июля военную технику доставили в Соболевку железнодорожными вагонами.
Спутник Planet Labs также зафиксировал скопление военной техники вблизи Соболевки — северо-западнее и северо-восточнее села. Она начала появляться там с начала полномасштабного вторжения и постепенно ее количество увеличивалось. В сравнении с июнем на этой территории количество техники почти не изменилось, но спутник фиксировал ее перемещение.
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