Россия продолжает стягивать военную технику по железной дороге к границам Украины — Схемы 30 июля, 12:02 Спутник зафиксировал активность РФ у границ с Украиной (Фото:Схемы)

Армия России увеличивает присутствие военной техники на границе с Украиной вблизи оккупированной части Харьковской области.



Как сообщают Схемы, активность РФ зафиксировал спутник Planet Labs.

В распоряжении журналистов оказались спутниковые снимки, на которых видно, что часть техники транспортируют по железной дороге и свозят ее в село Соболевка Белгородской области РФ.

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По словам военных экспертов, в дальнейшем российские военные могут использовать эту технику, в частности, в Изюмском и Славянском направлениях.

28 июля спутник зафиксировал в селе Соболевка Белгородской области РФ увеличение количества военной техники и личного состава российской армии по сравнению со снимком из космоса этой местности за 19 июня.

Фото: Схемы

Фото: Схемы

Спутник также зафиксировал момент, как 28 июля военную технику доставили в Соболевку железнодорожными вагонами.

Фото: Схемы

Спутник Planet Labs также зафиксировал скопление военной техники вблизи Соболевки — северо-западнее и северо-восточнее села. Она начала появляться там с начала полномасштабного вторжения и постепенно ее количество увеличивалось. В сравнении с июнем на этой территории количество техники почти не изменилось, но спутник фиксировал ее перемещение.



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