Россия стягивает на юг Украины живую силу, но она технически необеспеченная — оперативное командование 30 января, 12:00 На юге россияне не готовы к активным боевым действиям (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупационные войска РФ на юге Украины не готовы к активным боевым действиям, однако стягивают на это направление живую силу.

Об этом в комментарии телеканалу Эспрессо сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

«На юге враг не готов вести активную деятельность, чтобы не рассредоточивать силы. Несмотря на то, что их количественно больше, они подтягивают мобилизационный ресурс, но технически они не обеспечены. Это живая сила, которую они готовы выставлять заграждением вперед на передовую», — отметила она.

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28 января Гуменюк сообщала, что украинские военные продолжают истощать оккупантов на юге, держат их под огневым контролем и таким образом готовятся к своему контрнаступлению.