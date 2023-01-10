В Мариуполе находятся более 30 тысяч россиян, оккупанты создают фортификационные сооружения — мэр 10 января, 11:45 Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

В оккупированном Мариуполе находятся более 30 тысяч россиян, возле города готовят оборонительные линии, заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет в Telegram.

По его словам, город наполнен не только строителями из России, но и кадыровцами, бурятами и мобилизованными.

«Видим, что через Мариуполь идут огромные колонны в сторону Донецка, Запорожья. Они наполнены мобилизованными и оружием», — сказал мэр.

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Бойченко добавил, что известно о трех полосах обороны, которые оккупанты создают по трем направлениям — Запорожскому, Мелитопольскому и Донецкому. А за полосами строят постройки.

«Под видом „восстановления“ они создают фортификационные сооружения, которые будут во время наступления ВСУ сами же взрывать и снимать на видео для пропаганды», — сказал он.