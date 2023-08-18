Россия стремится размыть национальную идентичность украинцев на оккупированных территориях — разведка Британии 18 августа, 09:22 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В разведке Британии считают, что интеграция школ на временно оккупированных территорий в систему образования РФ проводится страной-агрессором с целью создания там прокремлевского информационного пространства и размытия украинской национальной идентичности.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в пятницу, 18 августа.

По данным отчета, 15 августа первый заместитель главы Администрации российского диктатора Владимира Путина Сергей Кириенко посетил Донецк с целью проверить интеграцию местных школ в российскую систему образования.

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Также сообщается, что в Запорожской области оккупационная администрация получила указание из России по внедрению новых стандартов аккредитации учебных заведений.

Разведчики отметили, что с начала нового учебного года в школы на оккупированных территориях Украины и всей территории РФ поступит новый учебник по «истории России», в котором будет восхваляться так называемая «спецоперация», а Украина будет описываться как «ультратеррористическое государство».

Ранее в Центре нацсопротивления сообщали, что российские оккупанты планируют усилить интеграцию образовательных учреждений на временно захваченных территориях Украины в систему образования в РФ.

Также были зафиксированы случаи, когда оккупанты угрожали украинским учителям депортацией, если они отказываются сотрудничать с оккупационной «властью».В домах педагогов проводили обыски, ища доказательства их сотрудничества с Вооруженными Силами Украины.

Кроме того, Генштаб сообщал, что россияне используют учебные заведения и в военных целях, в частности школу в поселке Северный на Луганщине. В Токмаке Запорожской области оккупанты обустроили госпиталь в детском саду.

