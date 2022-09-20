«Существенные проблемы и просчеты». Генштаб рассказал, как Россия пытается восполнить потери и сформировать резервы 20 сентября, 07:23 РФ пытается восполнять потери в Украине и формировать резервы (Фото:Генштаб)

Россия продолжает принимать меры по восполнению потерь и формированию резервных подразделений.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 20 сентября.

По имеющейся информации, на базе 36 отдельной мотострелковой бригады 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцирующейся в населенном пункте Борзя Забайкальского края, продолжается формирование четырех стрелковых батальонов.

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Комплектование офицерских должностей в указанных батальонах производится за счет преподавателей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

Ранее сообщалось о формировании морского стрелкового полка на базе Черноморского высшего военно-морского училища во временно оккупированном Севастополе.

«Российское военное руководство при формировании указанных подразделений продолжает применять практику времен Второй мировой войны, что свидетельствует о существенных проблемах и просчетах», — говорится в сообщении.

Накануне Генштаб сообщал, что на фоне огромных потерь в живой силе и технике российские оккупанты продолжают прибегать к нестандартным способам их пополнения.

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