«Существенные проблемы и просчеты». Генштаб рассказал, как Россия пытается восполнить потери и сформировать резервы

20 сентября, 07:23
Поделиться:
РФ пытается восполнять потери в Украине и формировать резервы (Фото:Генштаб)

РФ пытается восполнять потери в Украине и формировать резервы (Фото:Генштаб)

Россия продолжает принимать меры по восполнению потерь и формированию резервных подразделений.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 20 сентября.

По имеющейся информации, на базе 36 отдельной мотострелковой бригады 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцирующейся в населенном пункте Борзя Забайкальского края, продолжается формирование четырех стрелковых батальонов.

Видео дня

Читайте также:

Евгений Пригожин (Фото:Михаил Метцель / ТАСС) «Очень похож на Кадырова». Как повар Путина стал главарем наемников и превращает РФ в банду — о Пригожине рассказывает российский журналист

Комплектование офицерских должностей в указанных батальонах производится за счет преподавателей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

Ранее сообщалось о формировании морского стрелкового полка на базе Черноморского высшего военно-морского училища во временно оккупированном Севастополе.

«Российское военное руководство при формировании указанных подразделений продолжает применять практику времен Второй мировой войны, что свидетельствует о существенных проблемах и просчетах», — говорится в сообщении.

Накануне Генштаб сообщал, что на фоне огромных потерь в живой силе и технике российские оккупанты продолжают прибегать к нестандартным способам их пополнения.

https://www.youtube.com/watch?v=gcib520Ig80
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Генштаб Армия России Резерв Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X