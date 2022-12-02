Плевать на человеческие жизни. Россия ставит приоритеты на ракеты, а не на людей — Маляр

2 декабря, 13:30
Поделиться:
Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российской армии не хватает надлежащего обеспечения в форме и снаряжении, ведь страна-агрессор ставит в приоритеты не человеческую жизнь, а количество ракет.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Ссылаясь на информацию от российских военных, Маляр отметила, что оккупационная армия не обеспечена достаточным количеством зимней формы и снаряжения.

Видео дня

Читайте также:
Осуществляют 400 обстрелов за сутки. В Минобороны назвали главную цель оккупантов на востоке Украины

Замминистра обороны добавила, что России очень сложно финансировать войну против Украины, несмотря на то, что у нее есть ресурсы и то, что они настроились на длительную борьбу. Так, Россия не отказалась от своих целей — ее интересует контроль над всем государством, хотя она двигается постепенно, выбирая тактические цели.

«Вместе с тем, все равно им этого ресурса не хватает для должного обеспечения личного состава и из приоритетов — они приоритеты ставят на ракеты, а не на людей, потому что у них людей, ресурса, они считают, пожалуй, достаточно. И мы видим по тому, как они бросают людей в бой, как выставляют заградительные отряды, это тоже говорит, что они вообще не считаются с человеческой жизнью и эти вещи деморализуют их войско, этот факт есть», — сказала Маляр.

24 ноября Маляр заявила, что самая сложная ситуация на фронте сохраняется на Донецком направлении. Иногда украинские защитники отражали более сотки атак РФ за сутки.

https://www.youtube.com/watch?v=3K2hNp66-_k&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Армия России Война России против Украины Анна Маляр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X