Плевать на человеческие жизни. Россия ставит приоритеты на ракеты, а не на людей — Маляр
Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Российской армии не хватает надлежащего обеспечения в форме и снаряжении, ведь страна-агрессор ставит в приоритеты не человеческую жизнь, а количество ракет.
Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.
Ссылаясь на информацию от российских военных, Маляр отметила, что оккупационная армия не обеспечена достаточным количеством зимней формы и снаряжения.
Замминистра обороны добавила, что России очень сложно финансировать войну против Украины, несмотря на то, что у нее есть ресурсы и то, что они настроились на длительную борьбу. Так, Россия не отказалась от своих целей — ее интересует контроль над всем государством, хотя она двигается постепенно, выбирая тактические цели.
«Вместе с тем, все равно им этого ресурса не хватает для должного обеспечения личного состава и из приоритетов — они приоритеты ставят на ракеты, а не на людей, потому что у них людей, ресурса, они считают, пожалуй, достаточно. И мы видим по тому, как они бросают людей в бой, как выставляют заградительные отряды, это тоже говорит, что они вообще не считаются с человеческой жизнью и эти вещи деморализуют их войско, этот факт есть», — сказала Маляр.
24 ноября Маляр заявила, что самая сложная ситуация на фронте сохраняется на Донецком направлении. Иногда украинские защитники отражали более сотки атак РФ за сутки.