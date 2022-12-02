Плевать на человеческие жизни. Россия ставит приоритеты на ракеты, а не на людей — Маляр 2 декабря, 13:30 Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российской армии не хватает надлежащего обеспечения в форме и снаряжении, ведь страна-агрессор ставит в приоритеты не человеческую жизнь, а количество ракет.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Ссылаясь на информацию от российских военных, Маляр отметила, что оккупационная армия не обеспечена достаточным количеством зимней формы и снаряжения.

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Замминистра обороны добавила, что России очень сложно финансировать войну против Украины, несмотря на то, что у нее есть ресурсы и то, что они настроились на длительную борьбу. Так, Россия не отказалась от своих целей — ее интересует контроль над всем государством, хотя она двигается постепенно, выбирая тактические цели.

«Вместе с тем, все равно им этого ресурса не хватает для должного обеспечения личного состава и из приоритетов — они приоритеты ставят на ракеты, а не на людей, потому что у них людей, ресурса, они считают, пожалуй, достаточно. И мы видим по тому, как они бросают людей в бой, как выставляют заградительные отряды, это тоже говорит, что они вообще не считаются с человеческой жизнью и эти вещи деморализуют их войско, этот факт есть», — сказала Маляр.

24 ноября Маляр заявила, что самая сложная ситуация на фронте сохраняется на Донецком направлении. Иногда украинские защитники отражали более сотки атак РФ за сутки.