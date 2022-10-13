«РФ становится все слабее». Интервью с Даниловым — о Крымском мосте, Илоне Маске и угрозе для демократического мира — Путине 13 октября, 18:33 Эксклюзив НВ Алексей Данилов (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины / Facebook)

Крымский мост — самовольное строительство, которое Российская Федерация, согласно законам Украины, должна убрать за свой счет, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

В интервью радио НВ он рассказал, что сейчас происходит с мостом, на котором почти неделю назад произошел разрушительный взрыв; сколько ракет еще осталось у РФ и повлияли ли на ситуацию на фронтах мобилизованные россияне.

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— Атаки на критическую инфраструктуру продолжаются, враг использует иранские беспилотники. 30% пораженной критической инфраструктуры — это очень много и мы не можем быть уверены, что это конец. К чему нам готовиться? Как мы видим эту зиму?

— Я хотел бы заметить, что расчеты, которые давал министр [энергетики] Герман Галущенко о 30%, абсолютно некорректны. Это не соответствует действительности.

Уже приведено в порядок все, что можно было привести. И не нужно пугать население, что у нас 30% энергетической мощности отсутствует. Это не соответствует действительности. Надо очень корректно все это отслеживать.

Массированные удары России 10-11 октября

В тот день, когда происходила атака [10 октября], да у них было желание уничтожить 30% инфраструктуры, чтобы [объекты] вообще не работали на нашу страну. Сегодня восстановили почти везде, на всех территориях возобновлено энергоснабжение. Мы заранее готовились ко всем этим процессам. Понимаем, что происходит в этой области, не надо пугать людей.

Будет ли сложно? Да. Это будет одна из самых сложных зим, которые нам нужно пережить. У врага стоит в планах уничтожение нашей критической инфраструктуры. На сегодняшний день речь идет не только об энергетической отрасли, электричестве; речь идет о газопроводах. Мы не исключаем, что Российская Федерация может прибегнуть к лишним для себя террористическим актам на территории своей страны по своей газотранспортной системе для того, чтобы обвинить в этом нашу страну.

Относительно Шахидов (дронов-камикадзе Shahed-136 — ред.). Да, иногда они прорываются, но количество Шахидов, сбиваемыих нашими военными, противовоздушными силами, другими подразделениями, задействованными в этом процессе, уже достигают процентов 90, 85, в зависимости от дня. Они запускают их много. Это иранские так называемые беспилотные летательные аппараты, которые имеют название камикадзе.

Подчеркиваю, мы научимся бороться с этими вещами, но это не значит, что наше население не должно реагировать на сообщения о воздушной опасности. Обязательно нужно прятаться в бомбоубежище; обязательно принимать те или иные решения о передвижении людей в места, где есть абсолютно безопасная для них ситуация. Этот вопрос для всех должен быть, я прошу прощения, но как «Отче наш».

— Аналитики американского Института изучения войны сказали, что инструкторами по применению россиянами дронов Shahed-136 являются непосредственно иранцы. Эти дроны, конечно, летающие тарантайки, но определенный вред они уже нанесли. Как Украина должна реагировать на такие действия Ирана? Должны ли мы, например, вводить санкции, если можем? Как мы должны отвечать?

— Хочу сказать, что страна Иран находится под санкциями уже достаточно долгий промежуток времени. Наши военные, наши специалисты, ученые уже разобрали по косточкам эти летающие дроны.

Инфографика: НВ

Мы можем сделать себе очень неприятный вывод о том, что часть запчастей, используемых для производства этих дронов, — западного производства. И по тем санкциям, которые применяются в отношении Ирана, они не имели бы права их вообще получать. Мы сейчас занимаемся этим вопросом — обращаемся ко всем странам, которые являются частными поставщиками запчастей, из которых собирается этот мотороллер. Мы обращаемся с тем, чтобы они не помогали иранской стороне участвовать на стороне агрессора в тех вещах, которые являются абсолютным безобразием в современном мире.

— Вы говорили в интервью Украинской правде, что ракет у России осталось не так много. О каком именно количестве идет речь и близко ли то время, когда они все же не смогут ими пользоваться?

— Могу сказать, что это время уже близится. Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории Российской Федерации. Речь идет именно о высокоточных ракетах, которые для нас имеют наибольшие хлопоты.

По другим, советским образцам, например, С-300. Там еще немного [их] есть, но уже гораздо меньше, чем это было на 24 февраля. Страна-террорист, страна-агрессор Российская Федерация с каждым днем становится все слабее, слабее и еще раз слабее.

Мы отслеживаем все эти вещи. Я не имею права называть абсолютные цифры, которые хотели бы от меня услышать. Если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25-28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля.

— Сейчас Запад готов увеличить количество поставляемых Украине ПВО и ПРО. Но эта готовность, значит, появилась лишь после того, как произошла массированная атака 10–11 октября. Хотя мы понимали, что рано или поздно это произойдет, российские пропагандисты призывали бомбить нашу энергетику. Почему не получилось заранее получить больше систем ПВО?

— Мы просили противовоздушную оборону еще с октября-ноября-декабря прошлого года. Обращались к нашим странам-партнерам, чтобы они оказали такую помощь. Были обращения и в январе, и в феврале, и в марте. Когда началась агрессия, мы обращались к странам цивилизованного мира, чтобы они помогли нам закрыть небо, чтобы оно было закрыто. К сожалению, мы не получали ответа, который мы считали в то время абсолютно адекватным тем угрозам, которые существовали со стороны Российской Федерации.

Когда началась агрессия, почти ни одна страна не располагала информацией, что мы будем стоять, бороться, более того, будем оказывать сумасшедшее сопротивление.

Сегодня меняется ситуация. Число стран, помогающих нам в борьбе с российской агрессией, увеличивается. Мы получаем уже и средства противовоздушной обороны, другие средства защиты нашей страны.

Конечно, мы хотели бы, чтобы это было еще накануне войны, в первых числах марта, апреля, мая. Тем не менее, мы искренне благодарим всех наших партнеров, которые сегодня помогают нам в этой борьбе.

Вчера подписал президент Соединенных Штатов [Джо] Байден Стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов. Там именно [российский диктатор Владимир] Путин идет красной линией совместно с теми угрозами, которые существуют для демократического мира. Это персонализация, которая произошла чуть ли не впервые в истории Соединенных Штатов, когда человека называют непосредственно виновным во всех событиях, которые сегодня происходят на территории нашей страны.

Для нашей страны есть место в этой Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов. Это достаточно мощный документ для объяснения позиции Соединенных Штатов относительно современных угроз, существующих сегодня в мире.

— Сейчас многие международные игроки пытаются решить вопрос Запорожской атомной электростанции. Речь идет не только о МАГАТЭ, но и об Арабских Эмиратах. Принесут ли усилия международных игроков какие-то успехи?

— Усилия наших вооруженных сил точно принесут успехи. Мы это доказываем каждый день на поле боя. Президент нашей страны два-три раза в неделю собирает Ставку верховного главнокомандующего, где издаются непосредственно президентом нашей страны либо приказы, либо согласовываются те действия, связанные с отпором военной агрессии со стороны Российской Федерации.

Конечно, мы бы очень хотели, чтобы все международные институты работали по тем нормам и правилам, которые прописаны в их нормативно-правовых документах. Это касается и ООН, и МАГАТЭ, которая является одной из частей этого института.

Если бы их позиция была активной с самого начала, с марта, когда произошло такое событие, может на сегодняшний день мы бы имели совсем другой результат.

Российская Федерация ведет войну не только с нами. Она сегодня ведет очень мощную энергетическую войну с Европой. Они делают безумные шаги для того, чтобы поставить Европу на колени. И Запорожская атомная электростанция — это один из элементов, в том числе и в этой борьбе, а не только с нашей страной.

Для энергетического баланса [Украины] эта станция очень важна. Но для энергетического баланса Европы она также является определенным инструментом. Поэтому Российская Федерация будет делать все от нее зависящее для того, чтобы таким образом шантажировать Европу, заставлять нас идти на переговоры, на условия, которые ставит Российская Федерация.

— Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с визитом в Астане, где должен встретиться с российским диктатором Путиным. Там они будут думать, как усадить Запад за стол переговоров по Украине. Принцип «ничего об Украине без Украины» может быть нарушен. Как мы должны на это реагировать?

— Никаких договоренностей без нашей страны, за нашими спинами никто делать не будет. Если кто-то считает, что это можно сделать, это большая ошибка. Мы доказали, что должны быть участниками всех этих процессов. Если кто-то считает, что без нашего участия можно решать нашу судьбу, то [он ошибается]. Еще раз подчеркиваю: такого не будет.

Если у Путина есть мечты, что он может тем или иным путем склонять тех или иных лидеров стран к таким вещам, то мы понимаем, где мы находимся, понимаем современный мир, как он работает. Поверьте: наша публичная позиция, позиция, которую каждый день выражает наш президент, не позволит им делать за нашими плечами, за нашими спинами то, что кто-то там себе мечтал в Кремле.

— Относительно гарантий безопасности и соглашений. Издание Foreign Policy сообщает, что украинские власти совместно с бывшим руководителем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном предлагают новое соглашение о безопасности между западными правительствами и Украиной. Частично оно разработано по модели отношений между правительством США и Израилем, пишут в издании. Что это за новое соглашение о безопасности? Что-то об этом можете обозначить — определенные пункты, какие-то главные идеи?

— Это не новое соглашение, это публичный документ. Он находится в публичном пространстве, на сайте Офиса президента. Это рабочий документ, который находится в процессе обсуждения, инсталляции.

Это сложная, трудная работа. Она продолжалась определенный промежуток времени. Ею занимался Андрей Борисович Ермак, руководитель Офиса президента.

Хочу заметить, что согласно нашей Конституции, есть четкое представление о нашем движении в НАТО, к Альянсу, который даст нам стопроцентную гарантию от событий, активно начавшихся в феврале 2014 года, продолжившихся в феврале 2022 года. Это будет стопроцентная гарантия безопасности для нашей страны.

В период до нашего членства в Альянсе возможны такие межгосударственные соглашения. В каком виде? Это трудная работа. Как только мы выйдем на тот или иной результат, чем занимается Офис президента, непосредственно Андрей Борисович, мы будем сразу информировать наше общество о тех или иных достижениях в этом.

— На отдельных направлениях боевых действий, в частности, в Донецкой области, как сообщает наш Генштаб, россияне начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий. Понимаем ли мы, о чем идет речь. Что там у них вообще происходит?

— В России происходит довольно непростая ситуация. Там на сегодняшний день уже появляется по меньшей мере четыре армии. Как они будут между собой коммуницировать, как будут участвовать в тех или иных вещах, пока сложно сказать.

Но я могу сказать, что у [марионетки Кремля в Чечне Рамзана] Кадырова есть своя собственная армия. Этот человек владеет собственной армией, не находящейся в подчинении армии, условно, [министра обороны РФ Сергея] Шойгу. У [владельца частной группы Вагнера Евгения] Пригожина есть своя собственная армия. У [руководителя Росгвардии Виктора] Золотова есть своя собственная армия. И есть армия, которая есть непосредственно у Шойгу. Вот эти четыре армии между собой рано или поздно станут спорить. Я уже неоднократно подчеркивал: когда армия Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации — это только вопрос времени.

— Что происходит с этими их «чмобилизованными»? России удалось чего-то добиться с помощью этой мобилизации?

— Россия собирает этих мобилизованных. Они проводят некоторые процессы на территории своей страны. Часть этих мобилизованных уже находится у нас в плену. И мы приветствуем тех людей, которые имеют разум быстро принимать такое решение и сдаваться в плен, потому что это будет гарантия сохранения их жизни и обращения с ними по всем конвенциям, признанным нашей демократической страной. В конце концов, они рано или поздно вернутся домой живыми.

Относительно тех людей, которые не хотят в этом участвовать: есть большая вероятность того, что они вообще не вернутся к своим родным, близким, к матерям, женам, детям. И это не наша вина, это их выбор. Мы их уже отправили туда (на тот свет, убили — ред.) огромное количество, десятками тысяч ведется этот счет.

Сегодня мы понимаем, что там происходит с точки зрения якобы частичной мобилизации. Я уже отмечал, что частичная мобилизация — это как частичная беременность.

Количество сбежавших с территории Российской Федерации людей, не имеющих желания воевать за Россию, сегодня почти вдвое превышает количество людей, которых они мобилизовали для того, чтобы они участвовали в бессмысленной войне, которую развязала Российская Федерация.

— Насчет Крымского моста. В его подрыве Россия обвиняет Украину и лично руководителя разведки Кирилла Буданова. Россия публикует просто несуразные фейковые доказательства. Странно, что они там визитку Яроша еще не нашли или, господин Алексей, вашу визитку. Что мы понимаем о происходящем на Крымском мосту через неделю после них?

— Он не работает. Там на сегодняшний день очереди, которые достигают более тысячи фур, стоящих на стороне Российской Федерации.

Что касается вообще этого сооружения. Хочу обратить внимание, что у нас нет никаких документов на территории нашей страны, что это вообще за сооружение, с какого перепуга оно там появилось. Хочу заметить: если вы хотите что-то построить на территории нашей страны, вы должны пройти определенные регистрационные процедуры — согласовать проект, посмотреть, насколько это уместно или неуместно. Наша страна никакого разрешения на такое строительство никому не предоставляла. Если перейти на русский язык, это так называемый «самострой», а согласно нашим законам, этот самострой они должны убрать за свой счет. Рано или поздно это произойдет.

— Хотел спросить вас как активного пользователя Твиттера: что бы вы могли ответить бизнесмену Илону Маску на его последние заявления в том же Твиттере?

— Нам нужно для себя определить: он бизнесмен или политик?

Дело в том, что очень большое количество умных бизнесменов зарабатывают на политике. И то, что делает Маск, может быть одним из элементов его не малого заработка, когда акции его компании после определенных заявлений падают и кто-то скупает их — или окружение Маска, или какие-то другие действующие лица этого действа. Я не исключаю, что это может быть ситуация, связанная именно с бизнес-процессами — бизнес на информации.

Помните, он в свое время говорил, что будет покупать одну из достаточно известных соцсетей? Потом отказался. В процессе, когда происходят такие вещи, колебания акций сумасшедшие. Речь идет о миллиардах, а не о сотнях миллионов долларов. Хочу заметить, что здесь нужно достаточно внимательно оценивать ситуацию.

И второе. Возможно, не касается Маска или какой-то другой фамилии — [президента Франции Эммануэля] Макрона или кого-то другого. Могу заметить, что наша страна будет самостоятельно принимать решения, как нам жить, чем нам заниматься и как мы будем защищать нашу страну. И никакие советы Маска или кого-то другого нам совершенно не нужны. Мы независимое, самостоятельное государство. Мы благодарим все страны-партнеры, которые нам в этом помогают, участвуют. А если некоторые на этом зарабатывают — на колебании курсов или каких-то других вещах — у каждого своя судьба.